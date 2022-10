Fortnite : Le fusil de tireur d'élite cobra, où le trouver ?

Où trouver fusil de tireur d'élite cobra dans Fortnite ?

Avec la mise à jour 22.10 de, publiée ce 4 octobre, les joueurs ont pu découvrir plusieurs petites choses, dont une nouvelle arme. Celle-ci est totalement inédite sur le champ de bataille et permet de faire des combats longues distances sans parfaitement être un As en visée. Leest donc destiné à celles et ceux qui ne souhaitent pas forcément utiliser un fusil de sniper, mais qui ont tout de même envie de jouer avec une arme capable d'infliger des dégâts à longue distance. Retour sur cette arme particulièrement puissante.Si cette arme vous intéresse, sachez que nous la trouvons partout et assez facilement. En effet, vous pouvez. En bref, vous n'aurez aucun mal à obtenir cette arme, si vous souhaitez vraiment jouer avec.Une fois que vous l'aurez en main, vous remarquerez qu'elle est plutôt simple d'utilisation, bien que son viseur n'ait pas une portée très puissante. Vous pourrez tout de même voir les ennemis d'assez loin. Côté puissance de feu,est une arme très redoutable, puisqu'il a très peu de recul et une cadence de tir plutôt rapide. Vous pourrez donc enchaîner les balles qui, si elles touchent votre vis-à-vis, le mettront à terre très vite.Enfin, le dernier point intéressant concernantest que la retombée de balle est pratiquement nulle avant les 300 mètres de distance. C'est-à-dire que la balle ira plus ou moins là où vous avez visé, sans qu'elle ne retombe trop. La vélocité est tout de même moins importante qu'un fusil de sniper standard. Mais