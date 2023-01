Fortnite : Le faucon de reconnaissance, où le trouver ?

Le faucon de reconnaissance, qu'est-ce que c'est ?

Où trouver le faucon de reconnaissance dans Fortnite ?

Epic Games aime ajouter du contenu à son jeu, pour que les joueurs continuent de le lancer, tout en apportant un vent de fraicheur, modifiant au passage la méta. C'est dans ce sens que nous avons accueilli, ce 18 janvier.Naturellement, cet item de rareté épique, va être au centre de plusieurs défis, alors que certains joueurs vont souhaiter le dompter très vite. C'est pourquoi nous vous disons tout à son sujet.Le, dans, fonctionne comme un drone. Vous n'êtes pas sans savoir que le faucon est l'un des oiseaux possédant la meilleure vue, capable de voir un rongeur du ciel. Ce n'est donc pas surprenant de savoir que ce drone vous permettra, entre autres, de repérer toutes les choses intéressantes à proximité de vous, notamment les véhicules et les ennemis.Pour cela, il faudra le lancer et vous diriger avec lui, sans trop vous éloigner de votre position de départ. Vous pourrez marquer chaque chose intéressante simplement en la regardant. Ensuite, en tant que joueurs, vous aurez une indication sur l'emplacement de votre adversaire, sans qu'il ne sache forcément que vous le traquiez. Vous pouvez également utiliser son cri, pour tenter d'apercevoir encore plus de joueurs.Bien qu'il s'agisse d'un item assez rare, nous n'avons pas trop de difficulté pour. En effet, ce dernier apparaît en tant que butin au sol, dans les coffres, les coffres Adoubés et les ravitaillements. Cela multiplie donc les chances de l'obtenir durant la partie. De plus, vous pouvez toujours éliminer un adversaire qui en possède un.Une fois que vous en avez un, vous allez pouvoir l'utiliser autant que vous le voulez, tant que sa barre de vie est pleine. Si un adversaire détruit votre, alors vous ne pourrez plus vous en servir, ce qui est logique.