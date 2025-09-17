Fortnite : Le chat de proximité arrive très, très vite

Epic Games prépare une nouveauté inédite pour Fortnite, un mode Zero Build où les joueurs pourront discuter directement entre eux grâce au chat de proximité.
Une grande première arrive sur Fortnite
ce vendredi. Epic Games introduit un mode Battle Royale avec chat de proximité
, permettant aux joueurs d'entendre et de parler aux autres participants présents sur la carte, et non plus seulement les joueurs faisant partie de l'équipe. Une fonctionnalité qui promet de transformer les parties en véritables champs de chaos.
Un mode inédit baptisé Party Crashers
Le nouveau mode s'intitule Party Crashers
et repose sur le très populaire Zero Build
. Jusqu'à 80 joueurs
pourront s'affronter dans chaque partie, avec un seul vainqueur à la fin. Une mécanique qui promet des affrontements plus intenses que jamais.
La véritable révolution réside dans la possibilité de rejoindre de nouvelles équipes en cours de match
. Les joueurs pourront ainsi dialoguer, choisir de s'allier ou au
Comment activer le chat de proximité
Pour accéder à ce mode, il faudra régler son chat vocal sur « Tout le monde »
avant de lancer la recherche de partie, une fois que le mode sera disponible. Cela signifie que chaque joueur devra accepter d'interagir avec d'autres, alliés comme adversaires. Bonne nouvelle, cette nouveauté reste exclusive à Party Crashers, elle ne s'appliquera pas aux autres modes de Fortnite.
Les créateurs de contenu Fortnite
auront la possibilité de tester ce mode un jour avant son lancement, afin de créer de premiers moments spectaculaires avec leur communauté. À son arrivée vendredi, Party Crashers proposera également de nouvelles quêtes, chacune offrant 15 000 XP de saison
. De quoi encourager les utilisateurs à l'essayer, et potentiellement l'adopter.
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