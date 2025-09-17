Fortnite : Le chat de proximité arrive très, très vite

Epic Games prépare une nouveauté inédite pour Fortnite, un mode Zero Build où les joueurs pourront discuter directement entre eux grâce au chat de proximité.

Un mode inédit baptisé Party Crashers

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Comment activer le chat de proximité

Une grande première arrive surce vendredi., permettant aux joueurs d'entendre et de parler aux autres participants présents sur la carte, et non plus seulement les joueurs faisant partie de l'équipe. Une fonctionnalité qui promet de transformer les parties en véritables champs de chaos.Le nouveau mode s'intituleet repose sur le très populaire. Jusqu'àpourront s'affronter dans chaque partie, avec un seul vainqueur à la fin. Une mécanique qui promet des affrontements plus intenses que jamais.La véritable révolution réside dans la possibilité de. Les joueurs pourront ainsi dialoguer, choisir de s'allier ou auPour accéder à ce mode, il faudra régler sonavant de lancer la recherche de partie, une fois que le mode sera disponible. Cela signifie que chaque joueur devra accepter d'interagir avec d'autres, alliés comme adversaires. Bonne nouvelle, cette nouveauté reste exclusive à Party Crashers, elle ne s'appliquera pas aux autres modes de Fortnite.Lesauront la possibilité de tester ce mode un jour avant son lancement, afin de créer de premiers moments spectaculaires avec leur communauté. À son arrivée vendredi,. De quoi encourager les utilisateurs à l'essayer, et potentiellement l'adopter.