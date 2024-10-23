Fortnite : Le Chapitre 6 pourrait ramener une fonctionnalité qui change tout

Epic Games ne cesse d'améliorer son battle royale, tout en apportant des changements. Pour le Chapitre 6, qui arrive dans peu de temps, une fonctionnalité pourrait faire son grand retour.
Fortnite
ne cesse de se réinventer, et le Chapitre 5 en est la preuve, avec de nouvelles mécaniques de mouvement, des armes innovantes et le système de médaillon qui a apporté des compétences spéciales aux joueurs et rythmé les saisons. Epic Games a également introduit une variété de modes de jeu pour diversifier l'expérience et étendre le jeu en tant que véritable métavers.
À l'approche du très attendu Chapitre 6, les rumeurs sur la prochaine ère de Fortnite se multiplient sur les réseaux sociaux. Parmi celles-ci, une en particulier a choqué la communauté. Il s'agit d'une fonctionnalité que les vétérans du jeu réclamaient depuis longtemps
, et qui pourrait, selon certaines fuites, faire son grand retour dans ce nouveau chapitre.
Le retour des armes hitscan dans Fortnite Chapitre 6 ?
Selon une récente enquête menée par Fortnite auprès des joueurs, Epic Games aurait demandé à ses utilisateurs s'ils préféraient les armes avec un système hitscan ou basé sur des projectiles
. Cette simple question a suffi à enflammer la communauté, certains spéculant sur le retour des armes hitscan dans le Chapitre 6
, un élément emblématique des débuts du jeu, qui était très apprécié.
C'est quoi une arme hitscan ?
Ce système est surtout utilisé dans les jeux qui ne se veulent pas réalistes, mais plutôt arcade. Lorsqu'un tir est effectué avec une arme, la balle atteint directement sa cible, sans faire le chemin et sans trajectoire, donc. Ainsi, au moment où vous appuyez sur la touche de tir, la balle touchait sa cible, à condition de bien viser. Pour rappel, lorsque Fortnite a été lancé, toutes les armes sauf les fusils de sniper utilisaient un système hitscan
.
Cependant, au cours du Chapitre 5, Epic Games a supprimé ce système et a opté pour des armes basées sur des projectiles, que nous retrouvons dans de nombreux jeux de tir, ce qui le rend plus réaliste avec une trajectoire de balle plus lente et tangible. La précision est donc moins importante, et cette décision n'a pas été du goût de tout le monde. De nombreux joueurs ont critiqué ce changement, regrettant le système hitscan qui, selon eux, rendait le jeu plus fluide et dynamique
. Des utilisateurs ont d'ailleurs migré vers le mode Reload, qui conservait certaines de ces armes OG hitscan, pour retrouver ces sensations.
Si la rumeur est vraie, alors le Chapitre 6 pourrait gagner en intérêt pour les joueurs et permettre à Fortnite de bien se porter. Réponse dans quelques semaines, puisque après la saison 4 du Chapitre 5
, nous devrions partir pour un mois de Fortnite OG Chapitre 2. Ensuite, le sixième Chapitre de Fortnite devrait être lancé. Rendez-vous début décembre.
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