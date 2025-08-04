Fortnite : La prochaine carte de Blitz Royale leak et fera plaisir aux joueurs

Depuis son lancement en juin dernier, Blitz Royale est rapidement devenu le mode de jeu préféré des joueurs de Fortnite. Grâce à ses parties courtes et intenses, ce mode est idéal pour décrocher une victoire royale en quelques minutes seulement. Epic Games sait qu'il doit implanter des changements assez fréquemment pour garder les joueurs actifs, et une fuite devrait ravir tout le monde.
Ce nouveau mode de jeu, qui a fini par devenir permanent, est entretenu avec brio par Epic Games qui ne cesse d'alimenter Blitz Royale en nouveautés. Une récente fuite dévoile une future modification majeure de la carte. Parmi ces changements, l'un des lieux les plus emblématiques de l'histoire de Fortnite devrait bientôt faire son grand retour
: la ville légendaire Tilted Towers
.
Le retour très attendu de Tilted Towers
Selon le célèbre leaker Shiina
, réputé pour sa fiabilité sur les fuites concernant Fortnite, Tilted Towers
fera bientôt son apparition dans Blitz Royale. Introduit initialement durant la saison 2, en décembre 2018, Tilted Towers est rapidement devenu le symbole même des combats acharnés et spectaculaires dans Fortnite. Malgré plusieurs variantes sorties au fil des années, aucune n'a véritablement égalé la popularité de la carte d'origine.
Son intégration à Blitz Royale semble logique, puisque ce mode se distingue par des affrontements rapides et nerveux, parfaitement adaptés à l'atmosphère dynamique qui a fait la renommée de Tilted Towers. La ville devrait donc être au cœur d'une nouvelle carte pour le mode Blitz Royale, probablement d'ici quelques semaines.
Un mode en perpétuelle évolution
À la différence du Battle Royale classique, Blitz Royale bénéficie de mises à jour régulières chaque semaine, renouvelant constamment le contenu proposé, à un rythme bien plus élevé que le mode classique. Ces actualisations touchent principalement la sélection d'équipements disponibles, mais Epic Games ne se limite pas à cela : nouveaux éléments de gameplay, modifications fréquentes de la carte, tout est fait pour maintenir l'intérêt des joueurs.
La dernière mise à jour importante a d'ailleurs apporté deux nouveautés majeures : une playlist à six joueurs ainsi qu'une playlist bien plus difficile, sans bot. Par ailleurs, MEGA City
, un lieu emblématique du chapitre 4, a récemment été ajouté à la carte de Blitz Royale.
Tilted Towers, disponible avant fin août ?
Si la date précise de l'arrivée de Tilted Towers reste encore inconnue, tout laisse à penser qu'elle sera intégrée au mode Blitz Royale d'ici la fin du mois d'août
. Cette nouvelle promet de ravir les joueurs nostalgiques des débuts du jeu, tout en attirant une nouvelle génération de fans avides de combats intenses. Ce retour emblématique confirme une fois de plus qu'Epic Games maîtrise parfaitement l'art de recycler intelligemment les éléments iconiques du passé pour enrichir l'expérience de jeu actuelle.
Réponse d'ici quelques semaines. En attendant, Fortnite accueillera bientôt une nouvelle saison et de nombreuses nouveautés, que nous ne manquerons pas de vous révéler.
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