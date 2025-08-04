Fortnite : La prochaine carte de Blitz Royale leak et fera plaisir aux joueurs



le 04 août 2025 à 17h11 Publié par Corentin Rimbert le 04 août 2025 à 17h11

Depuis son lancement en juin dernier, Blitz Royale est rapidement devenu le mode de jeu préféré des joueurs de Fortnite. Grâce à ses parties courtes et intenses, ce mode est idéal pour décrocher une victoire royale en quelques minutes seulement. Epic Games sait qu'il doit implanter des changements assez fréquemment pour garder les joueurs actifs, et une fuite devrait ravir tout le monde.