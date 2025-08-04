Fortnite confirme l'arrivée de ces combattants légendaires

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 août 2025 à 15h46
Après avoir officialisé la présence de Halo dans le prochain Passe de combat, Fortnite s'apprête désormais à accueillir un duo légendaire issu de la saga Power Rangers. Entre rumeurs et confirmations subtiles, Epic Games prépare encore une fois une collaboration d'envergure pour séduire les joueurs et les nostalgiques.
Fortnite confirme l'arrivée de ces combattants légendaires
Alors que les crossovers font désormais partie intégrante de l'ADN de Fortnite, l'arrivée des Power Rangers n'est pas passée inaperçue. C'est à travers un échange amusant sur Twitter (X) qu'Epic Games a subtilement confirmé l'événement. À la question directe d'un fan demandant de valider la rumeur, l'éditeur a répondu par deux simples émojis : un sourire en coin accompagné d'un doigt posé sur les lèvres, signe explicite d'une confirmation discrète.

Tommy Oliver et Megazord à l'honneur

Selon les dernières informations révélées par le célèbre insider ShiinaBR, deux figures emblématiques des Power Rangers feront leur apparition dans Fortnite. D'un côté, Tommy Oliver, l'un des personnages les plus iconiques de la saga, serait prévu au palier 100 du Passe de combat. De l'autre, le mythique Megazord serait proposé en tant que skin secret, accessible plus tard dans la saison.
Tommy Oliver, incarné à l'époque par l'acteur Jason David Frank, est apparu dès 1993 dans la série Mighty Morphin Power Rangers. D'abord Green Ranger sous l'emprise de Rita Repulsa, il devient ensuite White Ranger, puis occupera des rôles clés dans plusieurs suites de la franchise, comme Power Rangers Zeo ou Power Rangers Turbo.

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Un hommage vibrant à Jason David Frank

La présence de Tommy Oliver revêt une symbolique particulière après le décès tragique de Jason David Frank en 2022. Très apprécié des fans, le personnage est aujourd'hui encore célébré par la communauté. L'arrivée du héros dans Fortnite serait ainsi une manière de lui rendre hommage, tout en faisant plaisir à une large audience de fans.

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Toujours selon les rumeurs, Tommy Oliver pourrait arborer deux apparences distinctes : le costume du White Ranger de Mighty Morphin, mais également celui du Black Ranger issu de Power Rangers Dino Thunder. Cette information reste toutefois à confirmer officiellement.

Le Megazord original pour séduire les fans

Concernant le Megazord, Epic Games miserait sur la version originale de la saga Mighty Morphin Power Rangers. Véritable emblème de la série depuis ses débuts, ce robot géant serait parfaitement adapté à Fortnite, attirant à la fois les fans nostalgiques des années 90 et les joueurs plus jeunes découvrant la franchise à travers le jeu. Si ces informations se confirment officiellement, Epic Games réussira sans doute à réunir deux générations de joueurs autour d'une collaboration particulièrement prometteuse.

La présence de Power Rangers aux côtés de Halo, qui a été confirmée officiellement, dans le prochain Passe de combat s'inscrit ainsi dans une stratégie bien rodée, destinée à capter l'intérêt du public grâce à des licences cultes parfaitement intégrées au gameplay.

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En attendant la confirmation officielle détaillée par Epic Games, cette collaboration Fortnite x Power Rangers laisse présager une saison particulièrement riche en contenu. Entre hommages, nostalgie et modernité, tous les ingrédients semblent réunis pour séduire durablement les joueurs et créer une nouvelle vague de succès autour du célèbre Battle Royale.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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