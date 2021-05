Fortnite : La NBA arrive pour un crossover exceptionnel

Crossover Fortnite x NBA

Les amateurs de basket et plus particulièrement de lale savent, les playoffs sont sur le point de commencer et même si leur franchise de cœur n'a pas réussi à se qualifier, il s'agit toujours d'un moment de l'année attendu. Epic Games a sauté sur l'occasion pour proposer aux millions de joueurs dedu contenu en rapport avec la NBA, que ce soit des skins ou des modes de jeu.Ainsi, dès ce 22 mai, les, regroupés dans le pack spécial « Dans le panier » regroupant 31 tenues. Mais ce n'est pas tout, puisque celles et ceux souhaitant plus qu'une tenue, il sera possible d'acheter le pack Tir au panier pour obtenir l'emote Ballon roulé et l'accessoire de dos Panier portable, sachant qu'il est possible d'afficher sur ce dernier le logo d'une des trente franchises.Enfin, l'emote mobile Dribble sera également de la partie. Vous pouvez avoir un aperçu de tout cela dans la vidéo qu'a mis en ligne Epic Games :Outre cet événement exceptionnel, qui devrait plaire à une bonne partie de la communauté, nous apprenons que certains joueurs NBA, à l'image de Donovan Mitchell et de Trae Young, qui partageront leur casier dans la boutique du jour.Le mode créatif de Fortnite accueillera également la NBA à partir du 25 mai, avec un mode de jeu inédit, qui sera présenté plus amplement dans les jours à venir.