Fortnite : L'Octane, où trouver le nouveau véhicule ?

Où trouver l'Octane sur Fortnite ?

Grâce à la mise à jour 22.40 depubliée ce 15 novembre, les joueurs du battle royale peuvent profiter de nouvelles choses, dont un véhicule. Et pas n'importe lequel, étant donné qu'il s'agit de, l'un des bolides les plus appréciés sur Rocket League.Naturellement, Epic Games ne s'est pas contenté de rendre disponible la voiture, puisque des défis spéciaux accompagnent l'arrivée de. Bien que ces défis ne soient pas trop difficiles à compléter,n'est pas la chose la plus aisée, notamment parce que les emplacements du véhicule ne sont pas nombreux.. Vous en trouverez toujours aux mêmes endroits, ce qui facilite les recherches lorsque vous savez où vous rendre. Si vous ne savez pas où chercher, pas de panique, nous sommes là pour vous aider. Au total, ce sont 10qui peuvent spawnent au début de la partie, mais si vous tardez à vous y rendre, un autre joueur l'aura peut-être récupéré. Quoi qu'il en soit, voici une carte recensantUne foisen main, ou plutôt son volant, si vous souhaitez valider les défis High Octane , il vous suffit de faire un saut sur 100 mètres sans toucher le sol, faire une roulade dans les airs sur 720° et enfin percuter trois adversaires. Avec de la chance, vous pourriez même valider ces trois défis dans la même partie.Pour en revenir à, sachez que vous pouvez effectuer des sauts et même doubles sauts et atteindre une vitesse supersonique, rendant le véhicule des plus intéressants. Vous pourrez, notamment, fuir plus rapidement une situation compliquée, ou rejoindre plus vite la zone dans laquelle vous souhaitez aller.