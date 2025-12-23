Fortnite : Kim Kardashian réalise le lancement le plus explosif de l'histoire

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 23 décembre 2025 à 11h28
L'arrivée de Kim Kardashian dans Fortnite ne s'est pas faite discrètement. En moins d'une semaine, son apparence virtuelle a balayé la concurrence, établissant un nouveau standard de popularité qui laisse les analystes et les joueurs stupéfaits face à une telle domination numérique.
Fortnite : Kim Kardashian réalise le lancement le plus explosif de l'histoire
Epic Games a transformé son Battle Royale en un véritable musée virtuel de la pop culture. Avec plus de 2 600 skins et objets cosmétiques lancés depuis 2017, la concurrence pour attirer l'attention des joueurs est féroce et constante. Pourtant, l'arrivée de Kim Kardashian lors du Chapitre 7 de la saison 1 de Fortnite, a bouleversé l'ordre établi d'une manière que personne n'avait anticipée, redéfinissant ce que signifie être populaire dans l'écosystème d'Epic Games.

Un record historique pulvérisé en six jours

kardashian
Sorti le 14 décembre 2025, le skin de l'influenceuse a réalisé une performance statistique qui donne le tournis. Selon les données rapportées par Fortnite.GG, l'avatar affiche un taux d'utilisation impressionnant de 5,13 %, correspondant à environ 2,9 millions de joueurs actifs équipés simultanément. Ce n'est pas simplement une première place obtenue de justesse, c'est une véritable hégémonie sur le reste du catalogue.

Pour saisir l'ampleur du phénomène, il est nécessaire de le comparer au précédent champion incontesté, le skin Rétroaction. Ce dernier, prisé depuis longtemps par la communauté compétitive pour sa finesse, stagne désormais à 1,4 million d'utilisateurs, soit 2,53 % de parts de marché. Kim Kardashian a donc plus que doublé la popularité du skin le plus aimé de l'histoire du jeu en moins d'une semaine. C'est une anomalie statistique qui témoigne d'un engouement viral sans précédent.

L'esthétique avant le marketing

Ce qui rend cette collaboration particulièrement intrigante, c'est son détachement vis-à-vis des projets actuels de la star. Bien qu'elle soit à l'affiche de la série « All's Fair », le contenu in-game ne fait aucune référence directe à ses productions audiovisuelles ou à sa célèbre marque de vêtements. Le succès repose donc intrinsèquement sur l'attrait du personnage virtuel.

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Cependant, les options de personnalisation proposées pour 1 800 V-Bucks rappellent subtilement son style vestimentaire réel. Les joueurs peuvent modifier sa coiffure, lui ajouter des lunettes de soleil ou des gants, profitant d'une modélisation haut de gamme. La qualité technique du skin semble avoir convaincu même ceux qui ne sont pas nécessairement fans de la personnalité médiatique, prouvant que la direction artistique prime parfois sur la réputation.

Dernière ligne droite avant le retrait

Si vous n'avez pas encore craqué, le temps presse. La boutique virtuelle retirera cet ensemble le 28 décembre 2025. Cette disponibilité limitée crée un sentiment d'urgence qui a sans doute contribué à l'explosion des ventes dès les premiers jours.

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Alors que certains critiques estiment parfois que les collaborations de Fortnite deviennent incontrôlables, les joueurs ont voté massivement avec leur porte-monnaie et leur temps de jeu. Kim Kardashian ne s'est pas contentée de participer à l'univers Fortnite, elle l'a conquis, prouvant que l'influence numérique est une monnaie d'échange universelle, capable de dominer même les champs de bataille virtuels les plus compétitifs.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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