Fortnite : Harley Quinn prête à débarquer pour un événement spécial ?

Alors que la sortie du film Birds of Prey est prévue pour le 5 février prochain dans les salles de cinéma françaises, il se pourrait bien qu'Harley Quinn fasse un petit coucou dans Fortnite...

See you soon Harley! — Fortnite (@FortniteGame) January 24, 2020



Après plusieurs grosses collaborations avec des franchises de renommée internationale telles qu'Avengers, Batman et plus récemment Star Wars, Epic Games semble vouloir réitérer la chose, avec cette fois-ci une collaboration avec(encore) pour la sortie deC'est lors d'un échange de tweets entre les comptesetque la nouvelle est tombée : Harley Quinn sera très probablement bientôt au centre d'un événement dans le jeu phare d'et ce pour le plus grand plaisir des joueurs.La société de production américaine a publié sur son compte Twitter, sur laquelle figurent Jurnee Smollett-Bell, Charlotte Lawrence, Ella Jay Basco, Megan Thee Stallion et bien entendu Margot Robbie. Tweet auquel le compte Fortnite s'est empressé de répondre...Le message est sans équivoque,avec. Il ne nous reste plus qu'à avoir l'annonce officielle de la part d', et à savoir quand cet événement aura lieu.Peut-être que cet événement sera lancé le jeudi 6 au lendemain de la sortie du film en salle, ou lors du lancement de la saison 2 du chapitre 2 ? Nous le saurons très prochainement. Dans tous les cas, les joueurs de Fortnite pourront profiter, une nouvelle fois, d'un événement mettant en avant un personnage de la pop culture, pour leur plus grand plaisir.