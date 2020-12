Fortnite : Halo et The Walking Dead s'invitent dans le battle royale

Le Major dans Fortnite

Le Major

Accessoire de dos Légende de la bataille

Outil de collecte Marteau Antigrav

Planneur Pélican de l'UNSC

Emote Mini Warthog

Daryl et Michonne dans Fortnite

Les rumeurs avaient gâché la surprise, mais le. Les joueurs peuvent, dès maintenant, se le procurer via la boutique du jeu, afin de porter fièrement son armure sur le champ de bataille. Il est disponible seul, pour la somme de 1 500 V-bucks, ou dans son pack comprenant les éléments suivants :Notez qu'une variante du skin sera offerte aux joueurs sur Xbox Series après avoir acheté la tenue.Ce n'est cependant pas tout pour les amateurs de l'univers d'Halo, puisqu’un mode spécial en Créatif arrive ce 11 décembre à partir de 16h. Il s'agit de la reconstitution d'une carte multijoueur très connue de la communauté, dans laquelle il sera possible d'effectuer de faire une capture de drapeau. Elle est accessible via à la Une, dans l'accueil.Deux des protagonistes les plus appréciés de la série vont être introduits dansen tant que chasseurs, qui est le grand thème de cette saison 5. À l'instar du Major,ne seront récupérables que via la boutique. Ils feront toutefois leur arrivée plus tard, le 16 décembre. Leur prix de vente et leurs accessoires n'ont pas encore été révélés.