Fortnite : Gardes IO, où les trouver en saison 8 ?

Où trouver les gardes IO dans Fortnite en saison 8 ?

Avec la nouvelle saison de, de nombreux changements ont eu lieu, avec l'apparition, notamment, de cubes et de monstres suite à la destruction du vaisseau mère. Les monstres sont la nouvelle menace majeure de cette saison et sont sans pitié envers les joueurs, mais nous permettent tout de même de récupérer quelques ressources et armes en les battant. Toutefois, et même s'ils sont moins nombreux,sont toujours présents sur l'île du battle royale.Même si nous les croisons moins souvent, Epic Games vous demande, dans l'un des défis de cette saison 8, d'. De ce fait, une multitude de joueurs tente de savoir à quels endroits ils ont le plus de chance de mettre la main sur ces terribles, qui ont su résister aux événements que nous avons connus avec la fin de la saison 7.Actuellement, ce sontqui peuvent être recensés, mais il se peut que cela évolue en cours de saison, auquel cas la carte ci-dessous sera mise à jour.Contrairement à avant,ne sont plus en groupe conséquent, mais seulement seul ou à deux, ce qui peut rendre redondants les défis qui vous demandent d'en éliminer plusieurs. D'autant plus que d'autres joueurs ont pu passer avant vous et faire complètement le ménage, ce qui vous demandera de vous rendre à un autre endroit.Vous pouvez retrouversur notre carte.Comme vous le remarquez, vous avez plus de chances d'en trouver dans la partie nord-est de la carte, notamment entre Dirty Docks et Steamy Stacks. Au sud, seule la région montagneuse à l'ouest de Misty Meadows est habitée par ces, alors qu'à l'ouest, nous n'en trouvons qu'au sud de Holly Hedges, qui a retrouvé son ancien nom.