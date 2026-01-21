Fortnite fusionne avec Fall Guys pour offrir un nouveau mode de jeu sportif

Epic Games surprend encore sa communauté avec le lancement de Fall Guys Crown Jam dans Fortnite. Ce mode temporaire en 3 contre 3 transforme le Battle Royale en terrain de sport chaotique où basket, football et physique réaliste se rencontrent pour des matchs endiablés.
Les frontières entre les univers d'Epic Games continuent de s'estomper pour le plus grand plaisir des joueurs. Après l'intégration des îles créatives, les célèbres haricots colorés reviennent en force avec Fall Guys Crown Jam
, une expérience inédite qui délaisse la survie pure pour embrasser le sport d'arcade. Disponible dès le 23 janvier et jusqu'au 9 février, ce mode promet de bousculer les habitudes des amateurs de Battle Royale.
Un chaos sportif en 3 contre 3
Oubliez la quête du Top 1 traditionnel. Dans Crown Jam, l'objectif est de marquer des points. Ce mode temporaire directement venu de Fall Guys
propose des affrontements en équipes de trois où les mécaniques de jeu s'inspirent librement du basket-ball et du football
, le tout saupoudré d'une bonne dose de courses d'obstacles. Contrairement aux précédentes apparitions des personnages de Mediatonic dans Fortnite
, le gameplay a été entièrement repensé pour offrir des sensations nouvelles.
Les développeurs ont mis l'accent sur une physique plus lourde et réaliste. Chaque saut, chaque tacle et chaque tentative de smash aura un impact tangible. Il ne s'agit plus seulement de courir, mais de maîtriser l'inertie de son avatar pour envoyer le ballon dans le panier adverse tout en évitant les assauts de l'équipe opposée. C'est une approche qui rappelle les grandes heures des jeux de sport arcade, où le fun immédiat prime sur la simulation stricte.
Des récompenses exclusives à débloquer
Comme à son habitude, Epic Games motive les troupes avec une série de récompenses cosmétiques
. L'éditeur sait parler aux collectionneurs et propose plusieurs objets gratuits à récupérer simplement en jouant. Le défi principal est accessible, il suffit de terminer cinq parties de Crown Jam pour obtenir l'accessoire de dos Haricot en peluche bleu, utilisable ensuite dans tous les autres modes de Fortnite.
Pour les joueurs les plus investis, un système de classement a été mis en place. En gravissant les échelons, vous pourrez déverrouiller la piste musicale Fallait jouer au ballon ainsi que l'accessoire de dos Ballon couronne. De plus, le crossover s'étend jusqu'à la boutique de Fall Guys, où le costume Slam Dunk sera offert pour célébrer l'événement.
Il est crucial de noter la fenêtre de tir très courte pour profiter de cet événement. Le mode fermera ses portes le 9 février, laissant à peine deux semaines aux joueurs pour maîtriser ces nouvelles mécaniques et rafler les récompenses
. Cette stratégie de l'événement éphémère vise à concentrer la base de joueurs et à créer une effervescence immédiate sur les serveurs, et peut-être donner envie à certains de relancer Fall Guys. Préparez votre trio, car la compétition s'annonce aussi drôle qu'impitoyable.
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salut la commu