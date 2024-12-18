Fortnite Frénésie : Les meilleures armes pour le mode Counter-Strike

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 décembre 2024 à 12h13
Découvrez la liste de toutes les armes du mode Frénésie de Fortnite, mais aussi une tier liste pour savoir quelles sont les meilleures dans le but de dominer vos adversaires.
Fortnite Frénésie : Les meilleures armes pour le mode Counter-Strike
Un nouveau mode de jeu est disponible dans Fortnite. Nommé Ballistic en version originale, nous avons le droit à Frénésie en version française, et celui-ci offre une expérience relativement différente du battle royale ou des autres expériences de Fortnite, puisqu'il voit deux équipes de cinq joueurs s'affronter, via un système de rounds. Cela ressemble à ce que peut proposer Counter-Strike, et donc VALORANT, le tout avec un gameplay à la Fortnite.

Quoi qu'il en soit, voici tout ce qu'il faut savoir au sujet des armes.

Liste de toutes les armes de Fortnite Frénésie

Comme dans le jeu de base, et dans les FPS en général, chaque arme est rangée dans une classe. Ce choix se fera en fonction de votre économie ou de la tactique adoptée par l'équipe.

Classe d'armes Armes et prix
Fusils à pompe
  • Fusil à pompe automatique Furie – 1 600 crédits
  • Fusil à pompe spécialisé frappeur – 900 crédits
Mitraillettes
  • Pistolet-mitrailleur à rafale tonnerre – 1 100 crédits
  • Pistolet-mitrailleur hyper – 1 500 crédits
Fusils
  • Fusil d'assaut Rival – 2 500 crédits
  • Fusil d'assaut exécuteur – 2 000 crédits
  • Fusil d'assaut percuteur – 2 500 crédits
À distance
  • Bourlingueur – 800 crédits
  • Fusil de sniper faucheur – 5 000 crédits
Objets à usage unique
  • Grenade incapacitante– 200 crédits
  • Grenade fumigène – 200 crédits
  • Grenade à bulle – 300 crédits
  • Bouclier – 500 crédits

fortnite-frenesie-tier-list

Tier list des meilleures armes de Fortnite Ballistic

Côté tier list, cela va être assez difficile, étant donné qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte l'économie de l'équipe et la stratégie mise en place. Ainsi, si le Fusil d'assaut percuteur et le Fusil d'assaut Rival semblent les meilleurs sur le papier, il ne faut pas délaisser le Pistolet-mitrailleur hyper, qui saura largement faire l'affaire en round semi-économique, ou en début de side. En bref, voici une petite idée des meilleures armes de Fortnite Frénésie.

Tiers Armes
S Fusil d'assaut percuteur, Fusil de sniper faucheur
A Fusil d'assaut Rival, Fusil d'assaut exécuteur, Pistolet-mitrailleur hyper, Fusil à pompe automatique Furie
B Pistolet-mitrailleur à rafale tonnerre, Fusil à pompe spécialisé frappeur, Bourlingueur
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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