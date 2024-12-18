Fortnite Frénésie : Les meilleures armes pour le mode Counter-Strike

Découvrez la liste de toutes les armes du mode Frénésie de Fortnite, mais aussi une tier liste pour savoir quelles sont les meilleures dans le but de dominer vos adversaires.
Un nouveau mode de jeu est disponible dans Fortnite
. Nommé Ballistic en version originale, nous avons le droit à Frénésie en version française, et celui-ci offre une expérience relativement différente du battle royale ou des autres expériences de Fortnite, puisqu'il voit deux équipes de cinq joueurs s'affronter, via un système de rounds. Cela ressemble à ce que peut proposer Counter-Strike, et donc VALORANT, le tout avec un gameplay à la Fortnite.
Quoi qu'il en soit, voici tout ce qu'il faut savoir au sujet des armes
.
Liste de toutes les armes de Fortnite Frénésie
Comme dans le jeu de base, et dans les FPS en général, chaque arme est rangée dans une classe. Ce choix se fera en fonction de votre économie ou de la tactique adoptée par l'équipe.
|Classe d'armes
|Armes et prix
|Fusils à pompe
|
- Fusil à pompe automatique Furie – 1 600 crédits
- Fusil à pompe spécialisé frappeur – 900 crédits
|Mitraillettes
|
- Pistolet-mitrailleur à rafale tonnerre – 1 100 crédits
- Pistolet-mitrailleur hyper – 1 500 crédits
|Fusils
|
- Fusil d'assaut Rival – 2 500 crédits
- Fusil d'assaut exécuteur – 2 000 crédits
- Fusil d'assaut percuteur – 2 500 crédits
|À distance
|
- Bourlingueur – 800 crédits
- Fusil de sniper faucheur – 5 000 crédits
|Objets à usage unique
|
- Grenade incapacitante– 200 crédits
- Grenade fumigène – 200 crédits
- Grenade à bulle – 300 crédits
- Bouclier – 500 crédits
Tier list des meilleures armes de Fortnite Ballistic
Côté tier list, cela va être assez difficile, étant donné qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte l'économie de l'équipe et la stratégie mise en place. Ainsi, si le Fusil d'assaut percuteur et le Fusil d'assaut Rival semblent les meilleurs sur le papier, il ne faut pas délaisser le Pistolet-mitrailleur hyper, qui saura largement faire l'affaire en round semi-économique, ou en début de side. En bref, voici une petite idée des meilleures armes de Fortnite Frénésie.
|Tiers
|Armes
|S
|Fusil d'assaut percuteur, Fusil de sniper faucheur
|A
|Fusil d'assaut Rival, Fusil d'assaut exécuteur, Pistolet-mitrailleur hyper, Fusil à pompe automatique Furie
|B
|Pistolet-mitrailleur à rafale tonnerre, Fusil à pompe spécialisé frappeur, Bourlingueur
commentaire (0)