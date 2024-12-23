Fortnite Fête hivernale 2024 : Comment avoir les deux skins gratuits de Snoop père Noël et Frisquette ?

Les joueurs de Fortnite peuvent obtenir de nombreux cosmétiques gratuitement, dont deux tenues de Snoop père Noël et Frisquette. Nous vous expliquons comment.
L'événement de fin d'année, Fête hivernale, est de retour dans Fortnite
pour une version semblable à ce que nous connaissons. Des défis sont disponibles en jeu avec quelques nouveaux éléments, tandis que le chalet, rempli de cadeaux, est de retour.
Dans celui-ci, les joueurs auront une quinzaine de cadeaux à ouvrir, comprenant toute sorte de cosmétiques. Des accessoires de dos, des pioches, des planeurs... bref de nombreux éléments à rajouter dans son casier à moindres frais. D'autant plus que deux tenues seront à obtenir gratuitement, celles de Snoop père Noël et Frisquette
.
Comment avoir les tenues de Snoop père Noël et Frisquette dans Fortnite ?
Il faut, dans un premier temps, cliquer sur le flocon en haut à droite de votre écran pour se rendre dans le chalet, et obtenir les cadeaux. Vous trouverez des emballages, de taille et forme différentes, renfermant une récompense.
Il n'est évidemment pas possible de savoir à l'avance ce que vous allez obtenir, sauf le grand paquet vert sur la gauche, qui semble renfermer le skin de Frisquette
.
Malheureusement, le paquet ne peut pas être ouvert pour le moment, et il faudra ouvrir les 13 autres (un par jour) avant de pouvoir l'obtenir. Ce qui nous amène au 1er
janvier, date à laquelle les joueurs pourront obtenir la tenue de Frisquette
.
Et le skin de Snoop père Noël ?
Pour le moment, aucune indication sur ce skin n'est disponible en jeu, mais il est possible d'obtenir quelques informations par une simple déduction. En sachant que la tenue de Frisquette est le dernier cadeau visible du chalet pour la Fête hivernale 2024, il y a de grandes chances pour que le skin de Snoop Dogg version père Noël soit offert dans la foulée
, aux joueurs qui ont récupéré tous les éléments de l'événement.
Dans tous les cas, lancez Fortnite tous les joueurs pour obtenir un cadeau. Si vous ne pouvez pas y jouer durant une journée, pas de panique, toutes les récompenses se cumulent. Vous avez jusqu'au 7 janvier pour les réclamer.
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