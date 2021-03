Fortnite : Fabriquer des armes mécaniques et primitives

Fabriquer des armes mécaniques et primitives dans Fortnite

Armes primitives dans Fortnite

Armes mécaniques

Suite au grand lancement de ladece mardi 16 mars, les joueurs du battle royale peuvent découvrir ses nouveautés. Toutefois, comme chaque semaine depuis de nombreux mois, de nouveaux défis sont disponibles, lesquels permettent aux joueurs de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. Deux de ces défis vous demanderont deEpic Games a souhaité rajouter encore un peu plus de craft pour cette saison, puisque les joueurs pourront fabriquer eux-mêmes ces nouvelles armes. Pas besoin d'établi ni de PNJ, juste de certaines ressources.Pour les, vous allez avoir besoin d'une arme improvisée, que nous trouvons sur la carte en lootant, et d'os (le nombre varie). Sachez que ces derniers sont achetables auprès des PNJ en échange de lingots d'or ou récupérables sur les animaux sauvages.Pour crafter, il vous suffit d'(il se trouve juste à côté de l'inventaire) et de créer l'arme que vous souhaitez, à condition d'avoir les ressources, évidemment. Une chose assez simple, en soi.Ici, la manipulation est encore plus simple. Vous n'avez qu'à récolter des pièces mécaniques (sur des véhicules) pour améliorer votre arme,, en plus d'une arme improvisée. Nous vous expliquons comment obtenir des pièces mécaniques ici , si besoin.Vous savez désormais tout pour fabriquer des armes primitives et mécaniques dans Fortnite, et pourrez valider les défis les concernant.