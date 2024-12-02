Fortnite explose son record de joueurs avec la fin de Fortnite Remix

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 décembre 2024 à 14h47
Juste avant le début du chapitre 6, Fortnite a vu son nombre de joueurs monter en flèche, permettant d'exploser le précédent record.
Fortnite explose son record de joueurs avec la fin de Fortnite Remix
Fortnite continue de repousser les limites des événements en direct, et le concert live du Chapitre Fortnite Remix vient de le prouver une fois de plus. Si le précédent record avait déjà été établi lors d'un événement similaire, pour le fin de Fortnite OG l'an dernier, le battle royale d'Epic Games vient de l'exploser à l'occasion de Fortnite Remix: la conclusion, qui s'est tenu ce 30 novembre.

Près de 15 millions d'utilisateurs en jeu pour suivre le concert

Avec 14,3 millions de joueurs connectés simultanément, selon les données de FortniteGG, Epic Games établit un nouveau record historique, surpassant les 11,6 millions de participants à l'événement Big Bang en décembre dernier, qui avait justement introduit le chapitre 5, qui vient de se conclure.

L'événement a rassemblé des artistes légendaires, dont Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice et un hommage spécial à Juice Wrld. Les joueurs ont convergé à Doggpound, au centre de la carte, où des tours ont émergé de l'eau, rappelant le célèbre événement du chapitre 2 orchestré par Midas.

Si vous n'avez pas vu ce petit show en direct d'une quinzaine de minutes, voici une vidéo qui permet de le revisionner :

Miniature vidéo

La conclusion de l'événement a marqué le début d'un nouveau chapitre. Agent Jonesy et Hope ont guidé les joueurs vers une nouvelle carte, qui inaugure le Chapitre 6 avec un thème japonais inédit. Un univers qui suivra les joueurs ces trois prochains mois, tandis que Fortnite OG, le chapitre original, reviendra dans un mode permanent dans quelques jours.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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