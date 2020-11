Fortnite : Événement saison 5, Dévoreur de Mondes, quand et comment y participer ?

Quand aura lieu l'événement Dévoreur de Mondes dans Fortnite ?

Comment participer à l'événement Dévoreur de Mondes dans Fortnite ?

Les fins de saisons sont souvent marquées par des événements en jeu auxquels peuvent participer les joueurs de. Si pour le passage entre la saison 3 et 4 rien de spécial n'a été organisé par Epic Games, le studio en charge de son développement, les choses semblent bien différentes pour l'. En effet,s'approche de plus en plus de l'île, et le combat face aux super-héros semble inévitable Afin de ne pas manquer ce combat et les conséquences qu'il aura pour la suite de l'histoire du battle royale, nous vous indiquonsci-dessous.L'aura lieu le lendemain de la fin de la saison,. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour finir vos défis. Le rendez-vous est donné pour. Néanmoins, il est conseillé de vous rendre en jeu en avance.Si vous ne voulez pas manquer cet événement, n'hésitez pas à vous rendre en jeu une heure avant son début, soit vers 21 heures, comme l'a indiqué Epic Games. Cela évitera les potentiels problèmes de connexions aux serveurs et de laisser le temps de les corriger si jamais il y en a.Le mode de jeu dédié à l'événement apparaîtra automatiquement en jeu environ une demi-heure avant son lancement, soit vers 21h30. Il sera donc particulièrement simple de suivre cet événement, sauf siest victime de problèmes, comme cela a souvent été le cas avant un événement.