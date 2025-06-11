Fortnite : Epic Games supprime accidentellement un skin des casiers des joueurs, voici ce qu'il s'est passé



le 11 juin 2025 à 16h31 Publié par Corentin Rimbert le 11 juin 2025 à 16h31

La toute nouvelle saison de Fortnite vient à peine de débuter, arborant une thématique de super-héros, avec notamment l'arrivée remarquée d'une nouvelle variante de Superman dans le Passe de combat. Toutefois, cette nouveauté n'arrive pas sans quelques soucis : Epic Games a accidentellement supprimé un ancien objet cosmétique très apprécié par les joueurs de leur casier.