Fortnite : Epic Games supprime accidentellement un skin des casiers des joueurs, voici ce qu'il s'est passé

La toute nouvelle saison de Fortnite vient à peine de débuter, arborant une thématique de super-héros, avec notamment l'arrivée remarquée d'une nouvelle variante de Superman dans le Passe de combat. Toutefois, cette nouveauté n'arrive pas sans quelques soucis : Epic Games a accidentellement supprimé un ancien objet cosmétique très apprécié par les joueurs de leur casier.
Epic Games a lancé la saison 3 de Fortnite
chapitre 6, nommée Super, laquelle ajoute une touche de super-héros, avec notamment Superman en tête d'affiche. C'est d'ailleurs un ancien skin de ce dernier qui est touché par un mal non négligeable : la suppression d'une cape.
La cape originale de Superman accidentellement retirée
Superman avait déjà fait une apparition remarquée dans Fortnite lors du chapitre 2 de la saison 7
, en tant que skin bonus du Passe de combat. À cette époque, les joueurs pouvaient débloquer l'emblématique cape du super-héros en accomplissant des quêtes spécifiques.
Avec cette nouvelle saison, une seconde cape a été introduite pour accompagner la nouvelle version du héros DC, légèrement différente de l'originale. Malheureusement, lors de l'achat du bundle du Passe de combat (Passe + 25 niveaux), certains joueurs ont reçu par erreur la cape originale au lieu de la nouvelle.
En tentant de corriger rapidement cette confusion, Epic Games a involontairement supprimé la cape originale des casiers des joueurs qui l'avaient déjà débloquée lors du chapitre 2
.
Tous les joueurs ne sont pas concernés
Fort heureusement, tous les propriétaires de la cape originale ne sont pas concernés par cette suppression accidentelle. Epic Games est conscient de l'erreur et a immédiatement commencé à enquêter afin de rétablir la situation au plus vite. Le studio a confirmé travailler actuellement sur la résolution du problème, mais prévient que le processus pourrait prendre quelques jours.
En attendant, il est conseillé aux joueurs de vérifier leur casier lors de leur prochaine connexion à Fortnite
afin de s'assurer que l'objet cosmétique en question est bien présent, surtout que le correctif vient d'être déployé.
Comment débloquer Superman cette saison ?
Pour rappel, la nouvelle version de Superman est actuellement disponible uniquement pour les joueurs ayant acheté le Passe de combat avec les 25 niveaux, leur permettant ainsi d'obtenir le héros immédiatement. Ceux qui n'ont acheté que la version standard devront patienter jusqu'au 11 juillet
, date à laquelle une série de quêtes limitées sera disponible pour débloquer ce personnage emblématique.
Même si ce genre d'erreurs reste rare, celle-ci souligne la complexité de la gestion des contenus cosmétiques dans un jeu aussi massif que Fortnite. Epic Games a l'habitude de réagir rapidement, ce qui devrait rassurer les joueurs concernés.
Le correctif vient d'être déployé, vérifiez donc que vous avez bien toujours votre cape.
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