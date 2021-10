Fortnite : Epic Games pourrait bien sortir un film sur le battle royale

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Epic Games a créé avecl'un des jeux les plus populaires de ces dernières années, réunissant des millions de joueurs, dont certains ont grandi avec et n'ont, quasiment, connu que le battle royale.L'univers créé par Epic Games pourrait donc s'étendre à d'autres domaines, et c'est vers cette voie que semble se diriger le studio, qui a récemment fait parler de lui à la suite de son procès avec Apple. Selon The Information , le studio nord-américain aurait, plus tôt dans l'année, ouvert un nouveau pôle de divertissement axé sur « la programmation de vidéos scénarisées », ouvrant alors les portesEn outre, depuis quelques mois,. Compte tenu des moyens du studio, mais aussi de la communauté, il n'est pas improbable qu'un tel projet voie le jour, allant au-delà des cinématiques saisonnières. Epic Games a toutes les cartes entre ses mains, mais n'a pour le moment fait aucune annonce officielle. Il va falloir patienter encore quelque temps pour en savoir un peu plus sur les intentions de l'entreprise.