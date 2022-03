Fortnite : Epic Games encore accusé de plagiat pour une danse

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Epic Games a, avec Fortnite , une véritable pépite, étant donné que les joueurs n'hésitent pas à dépenser de l'argent pour obtenir les skins disponibles dans la boutique du jeu. Ces derniers en redemandent d'ailleurs, ce qui pousse les concepteurs de skins (tenues, accessoires ou encore les danses), à être de plus en plus imaginatifs. Récemment,La danse en question est visible ci-dessous, au rythme de la chanson How Long de Charlie Puth, laquelle a été visionnée plus de 35 millions de fois sur YouTube. Et selon son créateur,. Cette dernière a vu le jour pour la première fois en 2020, à l'occasion de la saison 3 du chapitre 2, et a été réintroduite à plusieurs reprises dans la boutique du jeu, mais n'a jamais, officiellement tout du moins, mentionné Kyle Hanagami. D'ailleurs, pour montrer les ressemblances,Comme vous pouvez le constater, une partie est en effet similaire, bien qu'il existe des différences. D'ailleurs, le wiki non officiel de Fortnite mentionne que cette emote est partiellement basée sur la chorégraphie de Kyle Hanagami. Reste à savoir ce qu'en conclura le tribunal.Ce n'est pas la première fois qu'Epic Games est accusé de plagiat, notamment pour la création de ses danses . Toutefois, bien qu'il peut y avoir, parfois, des copies, il est difficile de concevoir des mouvements originaux de A à Z sans que certains ne se rapprochent de ce qui a déjà été fait par le passé.