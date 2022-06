Fortnite : Epic Games dit non à la cryptomonnaie et NFT, mais une fausse monnaie circule

There isn't a Fortnite cryptocurrency. The Twitter accounts promoting such a thing are a scam. Epic's lawyers are on it. Also, shame on the cryptocurrency marketplaces that enable this kind of thing. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) June 6, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis quelques mois, de nombreux acteurs de l'industrie vidéoludique se sont lancés dans les cryptomonnaies et, surtout, les NFT. Toutes ces annonces, sans exception ou presque, ont reçu des retours négatifs et de nombreuses critiques, ce qui a forcé certains studios à faire machine arrière. Epic Games, qui essaye d'être attentif à sa communauté, n'a aucunement l'intention de se lancer dans la cryptomonnaie ou les NFT, comme l'explique Tim Sweeney, fondateur et PDG de la société.« Il n'y a pas de cryptomonnaie Fortnite. Les comptes Twitter qui en font la promotion sont une arnaque ».Comme l'a en effet notifié le fondateur d'Epic Games, depuis peu de temps,Il s'agit d'une monnaie utilisant illégalement le nom du battle royale, dans le but d'attirer encore plus de gens et potentiellement arnaquer les personnes les plus naïves. C'est pourquoi le PDG a tenu à avertir la communauté, qui pourrait se poser quelques questions en tombant sur cette monnaie au nom de Fortnite De leur côté,et « lancé de manière équitable, à l'initiative de la communauté, sans propriétaire ou structure d'entreprise spécifique derrière lui, ni PDG décidant de son avenir », comme l'indique Eurogamer . Naturellement, cette réponse n'a pas suffi à Tim Sweeney et Epic Games, qui comptent bel et bien aller au bout de la procédure, rappelant que nous ne pouvons « pas utiliser le nom et les images de Fortnite sans autorisation pour commercialiser un produit sans rapport ».