Fortnite envisage le retour des anciens Passes de Combat, mais avec des conditions

Epic Games pourrait bientôt permettre aux joueurs de récupérer d'anciens cosmétiques via le système Passe de Combat. Une nouveauté qui divise déjà la communauté.

Les vieux Passes de Combat de Fortnite de retour ?

Une mécanique réservée aux abonnés Club Fortnite ?

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Un modèle déjà utilisé ailleurs

Depuis plusieurs années,rythment les saisons et marquent l'histoire du jeu par leurs cosmétiques exclusifs. Mais ces objets sont devenus extrêmement rares, notamment ceux des premiers chapitres, inaccessibles depuis longtemps. Selon un récent sondage,, mais sous certaines conditions.Epic Games interroge actuellement sa communauté pour savoir si. Si la demande est confirmée,, possiblement avec le lancement du, moment où les nouvelles fonctionnalités sont souvent pléthoriques.Le sondage mentionne une option permettant aux joueurs de « réclamer des cosmétiques de Passes de Combat non obtenus ». Cela semble indiquer que seuls ceux qui avaient acheté un Passe mais ne l'avaient pas complété pourraient profiter de cette nouveauté.Dans cette optique, Epic pourrait intégrer ce système au, l'abonnement mensuel du jeu. Les autres avantages envisagés incluent deset davantage de V-Bucks mensuels.Un système similaire existe déjà dans, l'un des succès multijoueur de 2025. Dans ce jeu, les joueurs conservent leur Passe de Combat à vie et peuvent progresser à leur rythme, éliminant l'effet FOMO (Fear of Missing Out) tant redouté dans ce type de modèle économique, où le joueur dépense de l'argent pour obtenir un contenu, mais n'a pas le temps de tout récupérer, et en perd donc une partie.Epic a déjà confirmé que le retour des anciens Passes de Combat ne concernerait que ceux à partir de la saison 4 du Chapitre 5. Pour les contenus encore plus anciens,, mais uniquement après un délai minimum de 18 mois depuis leur sortie initiale.Quoi qu'il en soit, le résultat du sondage devrait permettre à Epic Games de prendre une décision, et la communauté sera très vite avertie. Et vous, seriez-vous pour voir réapparaître d'anciens skins du Passe de Combat ? Dites-le-nous en commentaire.