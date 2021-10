Où fouiller des machines à glaçons dans Fortnite ?

Dans le restaurant sur le ponton.

Au milieu du ponton.

À côté de la piscine sur la plage.

Dans les trois premiers hôtel, à l'est de la ville.

Avec la nouvelle saison de, de nombreux changements ont eu lieu, avec l'apparition, notamment, de cubes et de monstres à la suite de la destruction du vaisseau mère. Les monstres sont la nouvelle menace majeure de cette saison et sont sans pitié envers les joueurs, mais nous permettent tout de même de récupérer quelques ressources et armes en les battant. Toutefois, s'il y a bien une chose qui n'a pas changé, ce sont les, qui permettent de récupérer du poisson pour gagner des PV.Durant cette saison 8, cesseront très utiles, notamment pour valider un défi de la carte à remplir de Gosier, puisque celui-ci vous demandera de. Si nous en croisons souvent, il est difficile de se souvenir où elles se trouvent avec exactitude. Si cela est votre cas, nous vous avons indiqué la plupart de ces machines sur notre carte, pour que vous ne perdiez pas de temps à les chercher.Sans grande surprise, nous en trouvons une tripotée à Believer Beach, qui se trouve proche de la mer, mais aussi à Mistry Meadows. C'est ici que vous en trouverez le plus dans la même zone. Toutefois, si vous souhaitez valider votre défi en fonction de la trajectoire du bus de combat ou alors éviter un lieu avec du monde, vous pouvez toujours opter pour lesprésentes au Verger, à son nord, au Vaisseau Viking ou encore à Weeping Woods. En bref, vous aurez le choix.Pour ce qui est de Believer Beach, là où nous en trouvons le plus, six sont présents dans la zone :