Fortnite : École du lama, les quêtes et récompenses

L'École du lama dans Fortnite

Récompense principale de la voie 1 → pioche Épée en argent de sorceleur

Récompense principale de la voie 2 → musique de salon Geralt de Riv (composée par Marcin Przybyłowicz)

Récompense principale de la voie 3 → 80 000 d'EXP dans Fortnite

Récompense principale de la voie 4 → 80 000 d'EXP dans Fortnite

Comment débloquer les quêtes L'École du lama ?

Epic Games propose une belle collaboration pour cette première saison du chapitre 4, avec l'univers de The Witcher. Des quêtes spéciales ont été ajoutées pour récupérer la tenue de Geralt de Riv , et diverses autres récompenses en lien, mais tout cela est réservé aux détenteurs du passe de combat. Si vous ne l'avez pas, vous allez pouvoir profiter de, disponible pour tous, proposant quelques récompenses fort sympathiques.Le principe est relativement simple. Dès maintenant et jusqu'à la fin de la saison 1, quatre séries de défis seront disponibles (une par semaine) et il n'est pas nécessaire d'en compléter une pour accéder à l'autre. Ces voies offrent toutes des récompenses uniques en les terminant. Il vous sera également demandé de vous rendre sur des îles conçues par les créateurs, augmentant en outre vos récompenses.En parlant de cela, voici les récompenses majeures pour chaque voieEn débloquant ces quatre récompenses principales, vous obtiendrez l'émoticône École de la Manticore et l'aérosol École du Loup. Des émoticônes supplémentaires seront offertes en accomplissant toutes les tâches d'une voie.Concernant les défis, diverses tâches vous seront demandées, comme éliminer des ennemis, pêcher du poisson ou encore atteindre un top (25, 10, etc.). Vous pouvez suivre votre progression sur le site officiel.Pour débloquer ces quêtes, il suffit de vous rendre sur le site officiel , et de vous connecter. Ensuite, rendez-vous en jeu et validez les défis, pour en débloquer de nouveaux et obtenir les récompenses de. De l'XP est également offerte.