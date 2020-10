Fortnite : Donald Mustard se confie sur l'avenir du battle royale

La raison pour laquelle nous avons appelé cette saison le Nœud du conflit est que ce n'est que le début de beaucoup de choses que nous avons planifiées pour de nombreuses années d'intégration à Marvel. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Nous avons pensé qu'un très bon personnage de style POV qui pourrait mettre en place cette intégration [en début d'année] était Deadpool, une sorte de rupture du quatrième mur.

Nous avons eu ce moment à Fortnite qui s'est produit il y a environ un an où... le Point Zéro a réorganisé toute la matière autour de l'île et a en quelque sorte créé cette nouvelle île. C'est ce moment qui a attiré Galactus. Il a senti cette réorganisation de la réalité et s'est dit : « Il y a cette source d'énergie au centre de tout et si je peux la consommer, je peux non seulement consommer la réalité de Marvel, mais je peux tout consommer ».

Au fil des ans, les joueurs comprendront pourquoi ils incarnent Wolverine ou Iron Man. Il y a de très gros indices sur la mythologie de Fortnite cette saison, alors que les joueurs commencent à comprendre pourquoi Thor perd ses capacités.

Je savais où je voulais probablement que la comète frappe, mais la spéculation sur l'endroit où elle allait frapper a en fait changé l'endroit où nous avons fait crasher la comète. J'allais la placer légèrement à un autre endroit et nous avions fait quelques dessins au préalable... mais ensuite tout le monde s'est mis à penser, oh elle va frapper Tilted Towers... cette ville que nous avions dans Fortnite. Donc, ok, je ne veux pas encore frapper Tilted parce que nous avons d'autres choses que nous voulons faire avec, mais nous pouvons l'approcher de là, nous pouvons commencer à changer l'angle pour que les gens pensent « oh mon Dieu, ça va frapper ça ».

Durant le podcast officiel de This Week in Marvel s'est laissé aller à quelques confessions concernant l'avenir de son battle royale. De ce fait, ce dernier a annoncé, et que celui-ci continuera d'intégrer des éléments tirés deÀ travers ces propos, nous comprenons qu', le « gobeur de planètes » depuis bien longtemps,, aussi connu sous le nom de Point Zéro, qui avait aspiré la carte du jeu en octobre 2019.Un peu plus tard dans le podcast,, ce dernier expliquant ainsi qu'il ne voit pas l'histoire du battle royale comme un récit normal, mais plutôt comme, expliquant par la même occasion sa perpétuelle évolution au fil des mois et des années. De ce fait,Il semblerait donc que le battle royale regorge de mystères qui ne demandent qu'à être résolus, et ces derniers sont donc la ligne conductrice de l'histoire de Fortnite.Cependant, si l'histoire est déjà écrite,. Pour illustrer ses propos, il prend l'exemple de. Ainsi, l'endroit où celle-ci a atterri a été influencé par plusieurs discussions que les joueurs ont pu avoir sur les réseaux sociaux. La communauté avait en effet supposé que l'emplacement de Tilted Towers du jeu allait être l'endroit du malheureux crash, ce qu'Epic Games a donc décidé de faire.Vous l'aurez compris, Fortnite n'est pas près de s'éteindre, et le célèbre battle royale n'a pas fini de nous surprendre et de nous proposer des histoires remplies de mystères et d'action.