Fortnite dévoile Delulu, un nouveau mode fait d'alliances, trahison et de chat de proximité

Epic Games lance Delulu, un mode limité de Fortnite qui mélange alliances de circonstance et trahisons inévitables. Disponible sur deux week-ends de septembre, il promet des parties aussi imprévisibles que chaotiques. Avec enfin le chat de proximité.

Un Battle Royale sans construction, mais pas sans stratégie

Un mode pensé pour l'interaction sociale

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Disponibilité limitée en septembre

Du 19 septembre à 15h au 22 septembre à 15h

Du 26 septembre à 15h au 29 septembre à 15h

Une récompense exclusive à la clé

Fortnite continue de surprendre sa communauté avec, un nouveau mode temporaire qui bouleverse les codes du Battle Royale. Ici, pas de construction, mais 80 joueurs en solo prêts à tout pour être le dernier survivant. La particularité ? La possibilité de s'allier en pleine partie… pour mieux trahir ses coéquipiers grâce à l'ajout d'une fonctionnalité attendue, le chat de proximité.Au début de chaque partie,sur l'île. Le twist de Delulu, ce nouveau mode au nom qui peut faire sourire, c'est la capacité àen rencontrant d'autres survivants. L'union fait la force, mais attention, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Quitter une section signifie pouvoir immédiatement attaquer ses anciens alliés.Delulu introduit une, après les nombreuses rumeurs, permettant de parler avec les membres de sa section mais aussi avec les autres joueurs proches sur la carte. Même les spectateurs peuvent discuter entre eux ou écouter les survivants restants, renforçant encore l'immersion.Les joueurs doivent activer la discussion vocale sur « Tout le monde » pour rejoindre la file. Sur Xbox, il faudra s'assurer d'utiliser le chat de Fortnite plutôt que celui de la console.Delulu arrive en tant que mode temporaire et sera accessible uniquement lors de deux sessions précises :Les plus courageux auront une motivation supplémentaire puisquedans Delulu avant le 29 septembre débloquera instantanément le. Un trophée unique pour immortaliser la victoire dans ce mode où l'on ne peut compter que sur soi-même au final.Contrairement aux règles habituelles du Battle Royale,c'est même l'objectif. Reste à savoir qui sera assez habile pour manœuvrer entre coopération temporaire et coup de poignard final.