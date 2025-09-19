Fortnite dévoile Delulu, un nouveau mode fait d'alliances, trahison et de chat de proximité

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 septembre 2025 à 16h46
Epic Games lance Delulu, un mode limité de Fortnite qui mélange alliances de circonstance et trahisons inévitables. Disponible sur deux week-ends de septembre, il promet des parties aussi imprévisibles que chaotiques. Avec enfin le chat de proximité.
Fortnite dévoile Delulu, un nouveau mode fait d'alliances, trahison et de chat de proximité
Fortnite continue de surprendre sa communauté avec Delulu, un nouveau mode temporaire qui bouleverse les codes du Battle Royale. Ici, pas de construction, mais 80 joueurs en solo prêts à tout pour être le dernier survivant. La particularité ? La possibilité de s'allier en pleine partie… pour mieux trahir ses coéquipiers grâce à l'ajout d'une fonctionnalité attendue, le chat de proximité.

Un Battle Royale sans construction, mais pas sans stratégie

Au début de chaque partie, 80 joueurs se lancent en solo sur l'île. Le twist de Delulu, ce nouveau mode au nom qui peut faire sourire, c'est la capacité à former une section de 4 joueurs maximum en rencontrant d'autres survivants. L'union fait la force, mais attention, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Quitter une section signifie pouvoir immédiatement attaquer ses anciens alliés.

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Un mode pensé pour l'interaction sociale

Delulu introduit une discussion vocale de proximité, après les nombreuses rumeurs, permettant de parler avec les membres de sa section mais aussi avec les autres joueurs proches sur la carte. Même les spectateurs peuvent discuter entre eux ou écouter les survivants restants, renforçant encore l'immersion.

Les joueurs doivent activer la discussion vocale sur « Tout le monde » pour rejoindre la file. Sur Xbox, il faudra s'assurer d'utiliser le chat de Fortnite plutôt que celui de la console.

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Disponibilité limitée en septembre

Delulu arrive en tant que mode temporaire et sera accessible uniquement lors de deux sessions précises :
  • Du 19 septembre à 15h au 22 septembre à 15h 
  • Du 26 septembre à 15h au 29 septembre à 15h 

Une récompense exclusive à la clé

Les plus courageux auront une motivation supplémentaire puisque décrocher une victoire royale dans Delulu avant le 29 septembre débloquera instantanément le planeur Parapluie carte blanche. Un trophée unique pour immortaliser la victoire dans ce mode où l'on ne peut compter que sur soi-même au final.

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Contrairement aux règles habituelles du Battle Royale, faire équipe avec un joueur extérieur à sa section n'est pas sanctionné, c'est même l'objectif. Reste à savoir qui sera assez habile pour manœuvrer entre coopération temporaire et coup de poignard final.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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James (invité) Le 19/09/2025 à 19:11

Go troller les petits