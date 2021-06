Fortnite : Des skins Kane et Reus arrivent

Quand sortent les skins de Kane et Reus dans Fortnite ?

Harry Kane Tenue Accessoire de dos Ouragan Emote Douce Victoire

Marco Reus Tenue Accessoire de dos Kit de survie Emote Marcinho



Les joueurs devont bientôt pouvoir ajouter deux tenues à leur inventaire, via le programme série Icônes, qui introduit des personnalités dans le battle royale. Cette fois-ci, ce sont les footballeurs qui sont mis à l'honneur, pour rejoindre Neymar qui est arrivé en jeu il y a quelques mois, via le Passe de combat.Ainsi, l'anglais, actuellement joueur de Tottenham et meilleur buteur et meilleur passeur de la dernière saison de Premier League, et l'allemand, double vainqueur de la Coupe d'Allemagne avec le Borussia Dortmund, dont la dernière fois cette année, seront disponibles dansCes derniers arriveront directement dans la boutique du jeu, le 12 juin, à 2h, heure française, lors de sa réinitialisation. Chaque tenue sera proposée avec un set unique :Si vous souhaitez les récupérer, il ne faudra pas tarder, étant donné qu'ils ne resteront pas indéfiniment dans la boutique. Cette arrivée ce fait en parallèle du lancement de la coupe Fortnite UEFA Euro 2020, qui débute le 12 juin et se déroulera sur deux jours, avec un beau cashprize de 50 000 dollars à la clé pour chaque région.