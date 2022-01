Fortnite : Des skins du Bouffon vert et d'Hawkeye devraient arriver

Le Bouffon vert et Hawkeye bientôt dans Fortnite ?

Here is what Green Goblin looks like in game!



Thanks @GMatrixGames for helping me get this!#Fortnite #FortniteLeaks pic.twitter.com/jTFN55J4w1 — iFireMonkey (@iFireMonkey) January 18, 2022

Here is what Clint Barton & Kate Bishop looks like in game!



Thanks @GMatrixGames for helping me get this!#Fortnite #FortniteLeaks pic.twitter.com/vqps8RZiI6 — iFireMonkey (@iFireMonkey) January 18, 2022

Les fuites sont monnaie courante danset indiquent, très souvent, ce qui va arriver. Pour ce début d'année 2022, Epic Games ne lésine pas avec les nouveautés au niveau des skins, étant donné qu' en plus de l'arrivée de Vi , championne de LoL,Dans la foulée du déploiement de la mise à jour 19.10, ce 18 janvier, plusieurs nouveaux skins ont été découverts dans les fichiers du jeu par les dataminers. Parmi eux, nous retrouvons trois personnages iconiques Marvel, ayant récemment été mis en avant dans un film ou une série.Pour commencer, probablement le plus emblématique de la liste,aura bien le droit à sa tenue, mais aussi son planeur, et son outil de collecte, sans oublier son accessoire de dos, tous rappelant bien évidemment l'ennemi juré de Spider-Man. Ensuite, nous auronsNous ne savons pas quand ces nouveaux skins arriveront dans, mais nous devrions normalement les voir débarquer avant la fin du mois de janvier, ou au début du mois de février, au plus tard. Concernant les moyens de les récupérer, il y a de grandes chances que cela se fasse par le biais de la boutique, signifiant donc qu'il faille, encore, dépenser de l'argent pour les obtenir.