Fortnite : Déjà des milliers de joueurs bannis à cause de cette nouvelle fonctionnalité

Le nouveau mode temporaire Delulu devait apporter fun et créativité à Fortnite. Mais après son ouverture au public, il est vite devenu un terrain de toxicité, obligeant Epic Games à sévir avec des milliers de bannissements.
Le week-end dernier, Epic Games a confirmé avoir banni des milliers de joueurs
sur Fortnite
. La cause, des comportements jugés toxiques et discriminatoires dans le nouveau mode temporaire Delulu
, basé sur le chat vocal de proximité.
Un mode prometteur qui vire au cauchemar
Initialement réservé aux créateurs de contenu, Delulu s'est ouvert à toutes et à tous ce week-end et permet aux joueurs de communiquer librement avec des inconnus croisés en partie
, ouvrant la porte à des expériences sociales variées entre rôleplay, alliances temporaires et petites échoppes improvisées…
Mais dès son ouverture au grand public, l'ambiance a changé du tout au tout. Les témoignages font état d'insultes sexistes, de propos discriminatoires et d'un déferlement de toxicité
, en particulier envers les joueuses.
Epic Games passe à l'action
Face à la multiplication des débordements, Epic a rappelé ses règles concernant l'usage du chat vocal : pas de harcèlement, de discrimination ni d'insultes. L'éditeur a également renforcé sa modération, annonçant sur Twitter que « des milliers de comptes ont déjà été bannis ce week-end
».
La communauté, elle, se divise. Plusieurs joueuses rapportent avoir été victimes d'insultes dès leur première partie, tandis que d'autres affirment avoir eu des sessions agréables et sans problème. Cette dualité montre à quel point la modération a encore du chemin à parcourir.
Delulu prolongé un dernier week-end
Malgré ces polémiques, Epic maintient le calendrier prévu. Le mode Delulu sera disponible une dernière fois du 26 au 29 septembre
. Reste à voir si la firme réussira à assainir l'expérience et sauver la réputation de cette nouveauté expérimentale. Ou si le chat de proximité disparaîtra aussitôt.
Une chose est certaine, l'avenir d'un tel mode dépendra de la capacité d'Epic Games à garantir un espace sûr et respectueux
, sans quoi Delulu restera dans les mémoires comme une expérience ratée.
commentaire (1)
Après, ce n'est pas vraiment étonnant. Plus personne ne sait se tenir en jeux et tout le monde veut se sentir intéressant.