Fortnite : Défi secret Tas de neige de la taille d'un Klombo

Défi secret Tas de neige de la taille d'un Klombo

Lessont toujours de la partie pour cette, et reviennent à quelque chose de plus classique, laissant ce que nous avons connu dernièrement de côté. Les joueurs en ont désormais l'habitude avec le temps, ils attendent impatiemment le jeudi pour découvrir ces nouveaux défis, lesquels leur sont très utiles, puisqu'ils peuvent leur permettre de récupérer de l'XP afin de progresser dans le Passe de combat et débloquer de nombreux cosmétiques, comme des tenues, des accessoires de dos ou encore des outils de collecte. Cependant, Epic Games lance, parfois, des défis spéciaux, comme c'est le cas avec ceCe défi n'est pas indiqué en jeu, il est donc assez difficile de le valider, à moins de tomber, par hasard, sur l'un. Mais maintenant que vous savez qu'il existe, nous vous donnons toutes les clés pour le valider rapidement.Vous allez devoir visiter un total de, qui ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Vous l'aurez deviné, compte tenu de la neige qui se fait de plus en plus rare, vous devrez voyager. Plus précisément, il faudra se rendre au nord de Logjam Lumberyard.Nous trouvons un tas proche de la route, un au nord, au pied de la montagne et un dernier un peu plus à l'est, en bord de mer. Pour ne pas perdre de temps, vous pouvez utiliser nos captures d'écran ci-dessous pour localiser plus facilement les emplacements des tas de neige de la taille d'un Klombo.Une fois les trois tas visités, vous validerez le défi, débloquant ainsi 10 000 XP bonus, ce qui est toujours bienvenu.