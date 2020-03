Fortnite : De nouveaux consommables ont fuité

Une liste de consommables a été dataminée dans les fichiers de Fortnite, présageant de leur probable arrivée en jeu.

New Consumable Tags added in v12.20 [.ini files]

- Apple

- Banana

- Cabbage

- Coconut

- Corn

- Pepper

- Shield Mushroom

- Slurp Mushroom

- Apple Sun [Can Jump To Deploy]? — FireMonkey • Fortnite Intel (@iFireMonkey) March 17, 2020

La Saison 2 du Chapitre 2 deest disponible depuis ce 20 février, et depuis sa sortiecontinuent de fouiller dans les fichiers du jeu à la recherche du moindre indice concernant les futurs événements ou les prochains objets disponibles. Après ladéployée ce 17 mars, les dataminers ont trouvé plusieurs nouveaux objets ajoutés aux fichiers et chacun d'eux est classifié comme étant un objet consommable., ces consommables sont de tous types d'aliments différents, comme ce fut le cas dans le passé pour les champignons et les pommes (on les retrouve d'ailleurs ici).Dans cette liste, un consommable a attiré l’attention des joueurs, il s'agit de l'. Ces derniers ont essayé de deviner ce que cet objet peut bien faire, puisqu'il implique apparemment de sauter d'une certaine manière. Nous avions déjà eu un consommable en rapport avec le saut il y a quelque temps, mais cela fait un moment qu'un objet semblable n'a pas été rendu disponible dans Fortnite.Aucune information n'indique pour le moment quand ces 9 consommables seront disponibles dans Fortnite , mais ils devraient être implantés dans les semaines qui arrivent.