Fortnite : Concert d'Aya Nakamura, date et informations

Concert d'Aya Nakamura dans Fortnite

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

De nombreux événements ont déjà eu lieu dans Fortnite , comprenant des concerts, que ce soit en direct ou par le biais de personnages modélisés. Cette dernière option sera utilisée début octobre, pour un spectacle haut en couleur mettant en avant, grâce à sa série Onde de sonore, débutée il y a environ un an.Si nous ne savons pas encore ce que proposera ce concert, si ce n'est que la chanson « Copines » semble être la tête d'affiche du show, sachez que vous aurez l'occasion d'y participer, même si vous avez un emploi du temps très chargé. En effet,, et tournera en boucle. Vous n'avez donc aucune raison de ne pas pouvoir en profiter, si vous faites partie des nombreux admirateurs d', et pourra donc être suivi jusqu'au dimanche 9 octobre, à la même heure. Si, en jeu, vous n'arrivez pas à accéder à l'expérience, vous pourrez vous rendre dans le menu découvrir ou directement indiquerEn suivant l'événement, vous aurez la possibilité de débloquer quelques petites récompenses, comme l'écran de chargement de l'île d'Aya et l'aérosol « Série Onde sonore - Aya Nakamura ! ». Mais pour celles et ceux qui en veulent plus, il sera possible d'acheter l'emote « Copines », dans la boutique dès le 6 octobre. Aucune tenue ne semble pour le moment au programme.Epic Games précise enfin que le concert proposera de nombreux jeux de lumière et pourrait ne pas convenir aux photosensibles.