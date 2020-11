Comme jouer à Fortnite sur PC ?

Comment jouer à Fortnite sur PS4 et PS5 ?

Comment jouer à Fortnite sur Xbox One et Xbox Series ?

Comment jouer à Fortnite sur Nintendo Switch ?

Depuis le lancement du mode battle royale deen septembre 2017, il n'a cessé de séduire des joueurs, faisant du jeu développé par Epic Games l'un des plus populaires de la planète. Les développeurs ont su fidéliser leur communauté, notamment grâce aux défis hebdomadaires, permettant de récupérer des skins, chers aux yeux des joueurs de, qui est une communauté relativement jeune.Qui plus est, le cross-play et la possibilité de jouer sur la quasi-totalité des plateformes aident bien évidemment à franchir le pas. Cependant, il peut parfois être compliqué de savoir, surtout sur PC, puisqu'il n'est pas disponible sur Steam, la plateforme phare des jeux PC. Nous vous expliquons tout ci-dessous, afin d'éviter de tomber dans certains pièges de sites frauduleux.Comme dit ci-dessus,est peut-être compliqué pour les joueurs n'ayant pas une grande connaissance, ou les plus jeunes d'entre nous. Dans un premier temps, vous allez devoir vous rendre sur Epic Games , vous créer un compte si cela n'est pas déjà fait, et vous rendre dans la boutique de la plateforme, l'Epic Games Store, pour vous rendre sur la page de Fortnite . Vous n'avez qu'à cliquer sur obtenir pour commencer le téléchargement. Nous vous conseillons de télécharger également l'application Epic Games Store, afin de rendre les choses plus simples, en particulier pour les mises à jour.Ici, les choses seront on ne peut plus simples. Vous n'avez qu'à vous rendre dans le PlayStation Store, et rechercher Fortnite. Vous n'avez plus qu'à l'ajouter à votre bibliothèque gratuitement et le télécharger pour y jouer. Si vous avez déjà un compte Epic Games, n'hésitez pas à l'utiliser.Encore une fois, les manipulations sont assez faciles. Rendez-vous sur le Microsoft Store pour rechercher Fortnite. Vous n'avez plus qu'à l'ajouter à votre bibliothèque gratuitement et le télécharger pour y jouer. Si vous avez déjà un compte Epic Games, n'hésitez pas à l'utiliser.Pour jouer à Fortnite sur la Nintendo Switch, rendez-vous sur le Nintendo eShop, recherchez Fortnite et téléchargez-le. Rien de bien complexe. Si vous avez déjà un compte Epic Games, n'hésitez pas à l'utiliser.