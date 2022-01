Combien d'argent ai-je dépensé dans Fortnite ?

a réussi à s'implanter sur le marché vidéoludique et l'une des choses qui lui ont permis de très vite s'imposer est son aspect free-to-play. Le battle royale est en effet jouable gratuitement, sur toutes les plateformes, ce qui est une aide non négligeable pour séduire ses joueurs, notamment lors de la sortie. Cependant, cela ne veut pas pour autant dire que tout est gratuit.Epic Games mise sur la vente de skins en tout genre pour gagner de l'argent par le biais de, et cela fonctionne, étant donné que les joueurs n'hésitent pas à mettre la main à la poche pour s'offrir la dernière tenue en vogue, ou un skin pour leur pioche. Depuis tout ce temps, une multitude de joueurs se demandent. Mais la réponse n'est pas forcément évidente à trouver.Bien que la communauté le demande depuis quelque temps, aucun compteur en jeu n'est affiché pour savoir la somme de V-bucks qui a été dépensée, et donc d'euros investis dans le jeu. Il existe cependant plusieurs alternatives afin d'avoir un aperçu deVous pouvez, par exemple, vous connecter sur le site d'Epic Games et vous rendre dans la partie « Compte » et vérifier l' historique des achats de V-bucks . Additionnez toutes les données pour avoirPar ailleurs, une autre alternative est de passer par le site Fortnite.gg . En vous créant un compte, vous pourrez accéder à la boutique des skins de. Vous n'avez plus qu'à ajouter à votre « wishlist » tous les cosmétiques que vous avez dans votre casier, et de vous rendre dans votre liste d'envie (via le menu déroulant) afin d'avoir un aperçu de, étant donné que la somme est indiquée sur cet écran. Néanmoins, cette méthode peut être un peu plus longue est moins précise.Enfin, pour conclure, sachez que 1 000 V-bucks correspondent à 7,99 €, hors promotion. Il ne vous reste plus qu'à faire un calcul pour avoir la somme en euros.