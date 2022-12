Fortnite : Comment récupérer les cadeaux de la Fête Hivernale 2022 ?

Comment récupérer les cadeaux de la Fête Hivernale ?

Comme chaque fin d'année, depuis la sortie de, les joueurs peuvent célébrer les différentes festivités de fin d'année et, afin de personnaliser leur personnage et les objets utilisés sur le champ de bataille. Pour cette version 2022, il n'y a pas de gros changements, mais si vous n'avez pas profité de l'événement ces dernières années, vous ne savez peut-être pas comment profiter de tous ces cadeaux.Sachez que le fonctionnement est relativement simple. Chaque jour, dès ce 13 décembre,. Pour l'obtenir, il suffit de cliquer sur l'icône en forme de flocon de neige, se trouvant entre l'onglet « Jouer » et l'onglet « Passe de combat ».Il faut ensuite se rendre de ce fameux chalet, en cliquant sur « Entrer » et ensuiteNotez que la quasi-totalité des cosmétiques offerts sont exclusifs à l'événement, c'est-à-dire qu'il sera tout simplement impossible de les obtenir d'une quelconque autre manière par la suite. Deux tenus figurent parmi les cadeaux, la tenue Adeline arctique et la tenue Guff du traîneau. Il est également possible d'en récupérer une troisième en remplissant certaines conditions.Si jamais vous ne pouvez pas vous rendre surpour récupérer votre cadeau du jour, pas de panique, ces derniers sont cumulables. Le tout est de tous les récupérer avant la fin de la Fête Hivernale, le 3 janvier à 15h.Epic Games propose souvent, en parallèle, une série de défis, mais cela ne sera, normalement, pas le cas pour cette version