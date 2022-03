Fortnite : Comment récupérer le skin Ezio (Assassin's Creed) ?

Comment récupérer le skin Ezio (Assassin's Creed) dans Fortnite ?

Quelques heures après la publication de la mise à jour 19.40, ce 1mars, des rumeurs ont mentionné l'arrivée d'une série de cosmétiques spéciale Assassin's Creed dans Fortnite. Ce 2 mars, il a été confirmé que la licence allait bel et bien arriver dans le battle royale, et que certains joueurs, a priori, pourraient récupérerPour le moment, le seul moyen de mettre la main sur cette tenue, et les autres cosmétiques qui font partie de ce bundle, est d'acheter un jeu sur la boutique d'Epic Games. Bien évidemment, il ne faut pas acheter n'importe quel jeu,. L'achat de son DLC, L’Aube du Ragnarök, permet également de récupérer cette tenue si vous avez, déjà, en votre possession la dernière production Assassin's Creed.Si vous achetez l'un ou l'autre,, date de sortie du DLC.Nous ne savons pas encore si seuls celles et ceux achetant Assassin's Creed Valhalla et/ou son DLC pourront obtenir ces skins, ou si Epic Games les commercialisera, plus tard, dans sa boutique. Il semble peu probable que ce soit le cas, puisque l'opération a pour objectif d'encourager les joueurs de Fortnite à découvrir la licence Assassin's Creed, ou d'acheter le DLC, lequel est tout de même vendu 39,99 €.Pour en revenir à Ezio, qui est donc le personnage utilisé pour ce, nous l'avons retrouvé, pour la première fois, sans le deuxième épisode de la franchise. Il a fait son retour dans Assassin's Creed: Brotherhood et Assassin's Creed: Revelations, faisant de lui l'un des personnages les plus emblématiques de la franchise.