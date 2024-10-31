Fortnite : Comment participer à l'événement Remix : Le Prélude en direct ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 31 octobre 2024 à 17h59
Nous vous donnons toutes les informations pour pouvoir suivre au mieux l'événement Remix : Le Prélude dans Fortnite ce 1er novembre.
Fortnite : Comment participer à l'événement Remix : Le Prélude en direct ?
Comme vous le savez, si vous suivez assidument l'actualité du battle royale, Fortnite va accueillir très vite une nouvelle saison, qui sera Fortnite OG Chapitre 2. Le nom final devrait être Fortnite Remix, mais pour introduire tout cela, un événement va être organisé dans le jeu d'Epic Games, et de nombreux joueurs ne veulent pas le rater, pour le découvrir et surtout y participer. 

Comment regarder et participer à l'événement Remix : Le Prélude ?

Nous ne savons pas exactement ce que nous réserve Epic Games pour cette soirée qui pourrait être mémorable, mais une chose est sûre : le rendez-vous est donné pour ce vendredi 1er novembre, dans la soirée. C'est à ce moment que les développeurs vont fermer les serveurs et lancer l'événement Remix : Le Prélude, que les joueurs pourront découvrir.

Un mode spécial devrait être disponible dans l'écran d'accueil, que les joueurs devront rejoindre afin d'y participer. Pour ne rien louper, sachez que Remix : Le Prélude commencera à 23h30 ce 1er novembre, une heure relativement tardive, nous pouvons le concevoir.
Pour être sûr de pouvoir y participer, il faut impérativement lancer Fortnite plus tôt, au moins trente minutes avant, soit vers 23 heures, pour éviter de se retrouver dans une file d'attente et louper ce grand événement.

fortnite-remix-prelude-event-info
Pour le reste, il convient de noter qu'il n'y a aucune autre information officielle concernant ce grand événement, à l'heure où ces lignes sont écrites. Epic Games devrait en révéler un peu plus à mesure que nous nous approchons de ce moment. Selon les leaks, une fois l'événement terminé, les joueurs n'auront plus accès à Fortnite, et verront durant quelques heures un trou noir. Mais rien n'est sûr.

Quoi qu'il en soit, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison Remix : Le Prélude Fortnite OG Chapitre 2 dans cet article. Cette saison ne devrait durer qu'un mois, et ensuite laisser place au chapitre 6.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

L'événement Mega Man débarque enfin dans Fortnite
Fortnite 08 septembre 2026

L'événement Mega Man débarque enfin dans Fortnite

Attendu depuis la fin de la saison précédente, Mega Man fait enfin son entrée dans Fortnite. Epic Games vient d'annoncer un tournoi exclusif permettant aux joueurs de débloquer des skins et cosmétiques inédits avant leur arrivée dans la boutique.
Epic Games (Fortnite) tente de remplacer Discord avec sa nouvelle fonctionnalité
Fortnite 04 septembre 2026

Epic Games (Fortnite) tente de remplacer Discord avec sa nouvelle fonctionnalité

Epic Games déploie Epic Parties, une nouvelle fonctionnalité de chat vocal multiplateforme permettant aux joueurs de communiquer à travers Fortnite, l'Epic Games Store et les applications mobiles. Une offensive majeure pour unifier son écosystème et concurrencer directement des géants comme Discord.
Fortnite : Une figurine ultra réaliste de Jonesy arrive, mais va coûter très cher
Fortnite 02 septembre 2026

Fortnite : Une figurine ultra réaliste de Jonesy arrive, mais va coûter très cher

Epic Games et Hot Toys annoncent une sortie inédite pour Fortnite prévue en 2027. Ce nouveau produit dérivé très haut de gamme affiche un prix de 350 euros. Une somme conséquente qui s'explique par la rareté et le niveau de détail de cette pièce.

commentaire (1)

Avatar
anonime (invité) Le 01/11/2024 à 14:22

je garde ça dans un coin de ma tette