Fortnite : Comment participer à l'événement Remix : Le Prélude en direct ?

Nous vous donnons toutes les informations pour pouvoir suivre au mieux l'événement Remix : Le Prélude dans Fortnite ce 1er novembre.
Comme vous le savez, si vous suivez assidument l'actualité du battle royale, Fortnite va accueillir très vite une nouvelle saison, qui sera Fortnite OG Chapitre 2
. Le nom final devrait être Fortnite Remix
, mais pour introduire tout cela, un événement va être organisé dans le jeu d'Epic Games, et de nombreux joueurs ne veulent pas le rater, pour le découvrir et surtout y participer.
Comment regarder et participer à l'événement Remix : Le Prélude ?
Nous ne savons pas exactement ce que nous réserve Epic Games pour cette soirée qui pourrait être mémorable, mais une chose est sûre : le rendez-vous est donné pour ce vendredi 1er
novembre, dans la soirée. C'est à ce moment que les développeurs vont fermer les serveurs et lancer l'événement Remix : Le Prélude
, que les joueurs pourront découvrir.
Un mode spécial devrait être disponible dans l'écran d'accueil, que les joueurs devront rejoindre afin d'y participer. Pour ne rien louper, sachez que Remix : Le Prélude commencera à 23h30 ce 1er novembre
, une heure relativement tardive, nous pouvons le concevoir.
Pour être sûr de pouvoir y participer, il faut impérativement lancer Fortnite plus tôt, au moins trente minutes avant, soit vers 23 heures
, pour éviter de se retrouver dans une file d'attente et louper ce grand événement.
Pour le reste, il convient de noter qu'il n'y a aucune autre information officielle concernant ce grand événement, à l'heure où ces lignes sont écrites. Epic Games devrait en révéler un peu plus à mesure que nous nous approchons de ce moment. Selon les leaks, une fois l'événement terminé, les joueurs n'auront plus accès à Fortnite, et verront durant quelques heures un trou noir. Mais rien n'est sûr.
Quoi qu'il en soit, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'heure de sortie de la saison Remix : Le Prélude Fortnite OG Chapitre 2 dans cet article
. Cette saison ne devrait durer qu'un mois, et ensuite laisser place au chapitre 6.
commentaire (1)
je garde ça dans un coin de ma tette