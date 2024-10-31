Fortnite : Comment participer à l'événement Remix : Le Prélude en direct ?

Fortnite : Une figurine ultra réaliste de Jonesy arrive, mais va coûter très cher

Epic Games et Hot Toys annoncent une sortie inédite pour Fortnite prévue en 2027. Ce nouveau produit dérivé très haut de gamme affiche un prix de 350 euros. Une somme conséquente qui s'explique par la rareté et le niveau de détail de cette pièce.