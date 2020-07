Comment débloquer le revêtement Hallucinatoire dans Fortnite ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Alors que de nombreux joueurs desont en vacances, Epic Games proposera un nouveau concert de Diplo le 31 juillet prochain, afin de proposer une distraction à celles et ceux qui ne sauraient que faire de leur temps libre. Cependant, pour attirer de nombreux joueurs, et même ceux n'étant pas particulièrement fans de l'artiste nord-américain, le développeur permettra à la communauté de récupérer unexclusif.Lesera déblocable en même temps que le concert de Diplo, qui aura lieu le 31 juillet prochain, à 20 heures en France. Vous devrez vous y rendre via le mode Fête Royale, comme toujours. Néanmoins, pour qu'un maximum de joueurs puissent profiter de la récompense, elle sera récupérable durant trois jours, entre le vendredi 31 juillet à 2h et le dimanche 2 août à la même heure.Aucune action n'est demandée aux joueurs, si ce n'est de lancerau moins une fois entre les deux dates indiquées ci-dessus.Notez enfin qu'une rediffusion sera retransmise le 4 août à 3 heures, toujours dans le mode Fête Royale. Qui plus est, une série de cosmétiques, inédits ou anciens, seront disponibles dans la boutique, dont la tenue Acuité, l'accessoire de dos Planche à scratch, l'outil de collecte double Couteaux luminescents ou encore les tenues Diva de la fête, Patronne de la fête et Star de la fête.N'oubliez donc pas les dates ci-dessus, au risque de ne pas pouvoir profiter duqui pourrait ne plus être récupérable par la suite, ou alors uniquement via la boutique.