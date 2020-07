L'emote Verve pourra être récupérée gratuitement par les joueurs de Fortnite. Nous vous expliquons comment faire pour l'ajouter à votre collection.

Comment débloquer l'emote Verve dans Fortnite ?

Epic Games lancera ce 29 juillet le deuxième épisode de « We The People », un documentaire qui a pour but d'informer sur la discrimination raciale, en sensibilisant notamment les plus jeunes joueurs par le biais d’interventions, signées cette fois-ci Jason Heyward, Bun B, Jalen Rose ou encore Yvone Orji. L'épisode sera à suivre ce 29 juillet à partir de 1 heure du matin, directement via le mode Fête royale. Qui plus est, les joueurs pourront repartir avec un petit présent.Pour encourager les joueurs à regarder ce documentaire, les développeurs offriront à tous les joueurs l'emote Verve du 28 juillet à partir de 2h du matin jusqu'au 30 juillet à la même heure. Pour la petite histoire, sachez que cette dernière est directement inspirée d'une danse créée par Michael Mejeh , en collaboration avec son frère Jamie, le vainqueur du concours #EmoteRoyaleContest en partenariat avec TikTok, ayant eu lieu en début d'année 2020.N'oubliez donc pas les dates ci-dessus, au risque de ne pas pouvoir profiter de l'emote qui pourrait ne plus être récupérable par la suite, ou alors uniquement via la boutique. Vous pouvez avoir un aperçu de cette emote directement sur le site officiel