Comment obtenir des plumes dans Fortnite ?

À quoi servent les plumes dans Fortnite ?

Depuis le début de ce mois de février 2022, il est possible de trouver dans. Et si vous vous demandez à quoi ce nouvel objet peut bien servir, sachez qu'il a un lien très particulier avec un skin, lui permettant de débloquer des variantes.Vous le remarquerez très vite, les plumes s'obtiennent tout simplement en fouillant des coffres, comme d'autres collectibles spéciaux ces dernières saisons. Il n'y a aucun emplacement spécifique pour récupérer des, vous n'avez qu'à fouiller des coffres. Ainsi, si vous souhaitez optimiser votre gain de plumes, si jamais vous en manquez, vous n'avez qu'à vous rendre dans un lieu-dit où les coffres sont abondants, tels que Daily Bugle, qui en propose une cinquantaine dans la zone, Tilted Towers, Rocky Reels ou toute autre ville nommée sur la carte. C'est effectivement dans ces endroits que nous trouvons le plus de coffres à fouiller.Vous pourrez donc « farmer » les plumes pour avoir, très vite, un joli stock en réserve, bien que rien ne vous assure d'en récupérer un grand nombre, malgré le fait de fouiller une multitude de coffres.Si jamais vous êtes passé à côté de cette information,. Il faut, avant tout, être en possession du Passe de combat pour avoir la tenue et accéder à ces masques, et aux quêtes qui vont avec.Ainsi, en échange de 10 plumes, vous débloquerez un masque unique et un défi, qu'il est impératif de valider pour pouvoir l'équiper à la tenue. Au total, ce sont 30 masques qui peuvent être débloqués, ce qui signifie que vous allez devoir récolter au moins 300 plumes.