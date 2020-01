Depuis le lancement de la Saison 1 du Chapitre 2 de Fortnite il est possible de jouer contre des bots. Nous vous expliquons comment dans notre article.

Que sont les bots dans Fortnite ?

Pourquoi les bots ont été ajoutés sur Fortnite ?

Comment jouer contre des bots ?

N'hésitez pas à utiliser notre code créateur « GAMEWAVE » si vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Fortnite.

Lesont été implantés dansavec l'arrivée de du Chapitre 2, et ont pour objectif principal d'aider les débutants à faire connaissance avec le jeu, sans tomber contre des joueurs maîtrisant les mécaniques de Fortnite sur le bout des doigts. Lespossèdent donc un niveau relativement faible, et il n'est pas très difficile de les combattre.Fortnite est un jeu populaire depuis de longs mois, et une multitude de joueurs souhaitent se lancer dans l'aventure. Cependant, il est parfois difficile d'apprendre alors que la plupart des adeptes du battle royale possèdent déjà un niveau plus que correct. Epic Games a ainsi fait le choix d'implanter desdanspour que lors de leurs premières parties, les néophytes puissent avoir un premier contact sympathique avec le jeu, sans le trouver trop difficile. L'ajout d'un matchmaking basé sur le niveau et le résultat des joueurs peut également expliquer l'arrivée de ces bots. Ces derniers ont donc pour but de combler les parties qui n'auraient pas assez de joueurs, pour éviter une attente trop longue avant le début de la partie.Si lors de vos premières parties vous jouerez très probablement contre des, ce qui pourrait expliquer vos (très) bons résultats, plus les parties s'enchaîneront, moins lesseront présents, et plus vous vous confronterez aux joueurs de votre niveau. Cependant, si vous souhaitez encore vous entraîner contre des, sachez qu'il est normalement possible de le faire.Pour ce faire, vous devrez vous rendre dans le menu de sélection des modes de jeu et choisir le Labo de combat, disponible depuis peu, et entrer un code créateur dans la barre « options personnalisées » se trouvant en bas à droite de votre écran. À noter que les codes créateurs sont distribués à tous les créateurs de contenu possédant au moins 1 000 followers sur l'une des plateformes les plus importantes (Twitter, Twitch, YouTube, etc.). Une fois le code entré vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton pour jouer. Si vous lancez la partie seul, les bots compléteront les places manquantes.