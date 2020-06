Suite au lancement de la saison 3 du chapitre 2 de Fortnite, les joueurs ont pu découvrir un nouveau moyen de locomotion : les requins.

Comment monter sur un requin pour faire du jet ski ?

Trouver une canne à pêche.

Trouver un requin.

Lancer la ligne proche de celui-ci.

Attendre que la ligne s'entremêle dans son aileron.

Diriger le requin.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les requins ont effectivement été introduits par l’intermédiaire de la saison 3, étant donné que l'eau a recouvert une grande partie de la carte telle que nous la connaissions. Si ces derniers peuvent s’avérer être de redoutables prédateurs et vous infliger de lourds dégâts si vous n'y faites pas attention, ils peuvent également vous servir de moyen de transport, afin de rejoindre plus facilement et rapidement votre destination.Plusieurs étapes sont nécessaires avant de pouvoir vous balader dans les eaux deà dos de requin. La première, très importante et indispensable, est de(vous devriez facilement en trouver, notamment à côté des points d'eau). La deuxième est toute aussi importante, puisqu'il faut. Ces derniers se trouvent plus facilement vers les littoraux. Ensuite, vous n'avez qu'à, pour ensuite être tracté par celui-ci. Vous pourrez ensuite diriger comme vous le souhaitez ce requin, et même sauter par dessus des obstacles !Si nous résumons les étapes à suivre, voici ce qu'il faut faire :