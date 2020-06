La saison 3 du chapitre 2 de Fortnite propose bien évidemment son skin Ultime. Voici comment récupérer le skin Chevaleresse éternelle éclairée et le faire évoluer jusqu'à sa version finale.

Comme lors de chaque nouvelle saison, Epic Games propose des cosmétiques exclusifs à ses joueurs de Fortnite , lesquels sont récupérables via le Passe de combat. Un skin ultime, prisé de tous les amateurs du battle royale est bien souvent disponible au niveau 100, et cette troisième saison ne déroge évidemment pas à la règle. Les joueurs peuvent donc récupérerdès le niveau 100, et le faire évoluer par la suite.Ce skin est obtenu automatiquement lorsque les joueurs atteignent le niveau 100, ce qui peut être relativement long si vous ne validez pas tous les défis , et pourra évoluer. Chaque niveau supplémentaire gagné recouvrira l'armure d'ornements et autres petites touches artistiques afin de lui offrir une armure exceptionnelle.Cette dernière atteindra sa version finale au niveau 160 et n'évoluera plus par la suite. Si vous n'apercevez pas ces changements minimes entre chaque niveau, veillez à ce que le style de la tenue « Super Niveau » soit bien sélectionné. Vous pouvez d'ailleurs voir ce skin en action à cette adresse . Les différents styles sont quant à eux visibles ci-dessous.Notez également que lorsque vous aurez atteint ce fameux niveau 100, vous obtiendrez. Ce dernier est vêtu d'un long manteau et d'un imposant masque.