Pioche du souvenir, comment l'avoir gratuitement ?

Alors ques'apprête à se lancer sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S à l'occasion de leur sortie, Epic Games souhaite également remercier la communauté pour « nous souvenir du passé tout en regardant vers l'avenir ». De ce fait, laqui était la pioche par défaut du chapitre 1, et qui a été remplacée lors du lancement du chapitre 2 il y a environ un an, pourra être récupérée gratuitement, et ce par tous les joueurs.Comme nous vous le disions plus haut,sur n'importe quelle plateforme (PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, mais aussi les next-gen). Cependant, contrairement à d'habitude, où il faut parfois jouer ou se rendre dans un mode spécial pour récupérer un skin gratuit dans, il faudra ici aller directement dans la boutique.En effet, Epic Games a réservé à sa communauté, qui permet d'ajouter laà son inventaire. Si vous ne le trouvez pas, voici à quoi ressemble le cosmétique en question :Les skins ayant une part très importante dans, puisqu'ils permettent aux joueurs de personnaliser à leur guise leur personnage, les armes, l'outil de collecte, l'outil de récolte ou encore le planeur, il s'agit d'une offre à ne pas rater. D'autant plus que l'offre est temporaire, et il n'est pas dit qu'Epic Games réitère sa générosité avec, qui pourrait toutefois faire son retour dans la boutique, moyennant quelques V-bucks.Selon les informations données par Epic Games,. Notez que les joueurs sur PlayStation peuvent l'obtenir directement via le PS Store.