Fortnite : Comment avoir gratuitement la tenue Grace Ashcroft (Resident Evil Requiem)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 février 2026 à 12h48
Epic Games propose à ses joueurs d'obtenir gratuitement la tenue de Grace Ashcroft dans Fortnite, protagoniste de Resident Evil Requiem. Voici comment faire.
Fortnite : Comment avoir gratuitement la tenue Grace Ashcroft (Resident Evil Requiem)
L'heure est à l'horreur avec la sortie d'un nouvel épisode de la saga Resident Evil. Capcom vient, effectivement, de lancer Resident Evil Requiem, le neuvième opus principal, qui a reçu d'excellentes critiques, comme dans nos colonnes. Dans tous les cas, Epic Games souhaite miser sur cette sortie pour faire plaisir aux joueurs de Fortnite, tout en attirant des utilisateurs sur sa plateforme, avec une belle offre : un skin du personnage principal, Grace Ashcroft, offert dans une condition particulière.

Récupérer la tenue Grace Ashcroft gratuitement dans Fortnite

Dès maintenant, et pour une durée quasiment illimitée, les joueurs peuvent récupérer « gratuitement » la tenue de Grace Ashcroft dans Fortnite. Pour cela, il suffit d'effectuer une action relativement simple : acheter (ou avoir précommandé) Resident Evil Requiem sur l'Epic Games Store, tout naturellement.

Toute précommande effectuée à partir du 29 octobre 2025 à 23h permet d'être éligible, et tout achat effectué depuis la sortie (27 février) vous permettra de récupérer gratuitement la tenue de Grace Ashcroft dans Fortnite donc. Attention néanmoins, il faut avoir acheté le jeu sur le même compte que sur lequel vous jouez à Fortnite.

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Point important, en achetant la tenue sur l'Epic Games Store, vous y accédera aussi sur d'autres plateformes. Par exemple, si vous jouez sur PlayStation ou sur Switch, vous pourrez quand même choisir la tenue de Grace Ashcroft.

Disponibilités en boutique

Si vous n'avez pas acheté Resident Evil Requiem, ou que vous l'avez fait sur une autre plateforme, sachez que vous avez tout de même une chance d'obtenir le skin de Grace Ashcroft. Pour cela, il faudra se rendre dans la boutique de Fortnite entre le 1er et le 8 mars 2026. Après, il faudra miser sur la chance pour attendre son retour.

Notez enfin que si vous vous faites rembourser Resident Evil Requiem, la tenue sera supprimée de l'inventaire. Enfin, l'offre est valable tant que le jeu est en vente sur l'Epic Games Store.

Si vous comptez y jouer, n'hésitez pas à consulter nos différents guides Resident Evil Requiem.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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