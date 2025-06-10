Fortnite : Comment augmenter son rang de héros ?

Le rang de héros a été ajouté avec la saison 3 de Fortnite chapitre 6. Une fonctionnalité qui ajoute quelques bonus en cours de partie. Voici comment l'augmenter, et tout ce qu'il faut savoir à ce sujet.

C'est quoi le rang de héros ?

Comment améliorer son rang de héros ?

Éliminer des joueurs adverses

Survivre à des phases de la tempête

Emmener un esprit à une idole

Éliminer des acolytes

Quelles sont les récompenses ?

Cache de héros de rang C (accessible immédiatement) Arme atypique Objet à usage unique atypique Possiblement une bénédiction !

(accessible immédiatement) Cache de héros de rang B Arme rare Objet à usage unique rare Très probablement une bénédiction Objet de héros

Cache de héros de rang A Arme épique Objet à usage unique épique Bénédiction garantie Objet de héros

Cache de héros de rang S Arme légendaire Objet à usage unique légendaire Bénédiction garantie Objet de héros



Epic Games innove chaque saison dans, dans le but de faire revenir les joueurs et les séduire sur le long terme, pour éviter une certaine redondance. Parmi les nouveautés de la saison 3 Super de Fortnite, nous retrouvons, qui s'améliore au fil de la partie, dans le but de mettre la main sur de très belles récompenses.Avant d'entrer dans le vif du sujet, revenons sur. Intégré avec cette saison 3, celui-ci permet de, en fonction de vos actions. Vous pourrez progresseret avoir un avantage non négligeable sur les autres joueurs, en vue de remporter la partie.Notez que tous les joueurs, sans aucune exception, débutent la partie au rang C, et que ce rang est réinitialisé une fois la partie terminée, évidemment.même en étant passif, mais Epic Games, avec cette fonctionnalité, pousse les joueurs à être actifs au fil de la partie. Voici tout ce qui peut faire augmenter votre rang de héros dans Fortnite saison 3 :En éliminant des ennemis tout en emmenant des esprits à une idole, vous grimperez très vite au rang A, sans oublier les acolytes si vous en croisez. Enfin, les phases de la tempête permettent d'assurer un petit gain et d'atteindre le rang B avec un kill rapidement.En bref,, mais il faudra faire pas mal d'élimination pour atteindre le rang S, ou S+.Tout cela n'est pas vain. Chaque vois que vous atteignez un rang supérieur, vous obtiendrez une cache, qui renferme des éléments puissants. Plus le rang est élevé, plus la récompense est belle, vous l'aurez deviné.Concernant le Rang S+, aucune cache n'est proposée. En revanche, vous recevrez toutes les bénédictions que vous n'aviez pas déjà. Les objets de héros permettent d'avoir une arme ou un objet, accompagné d'un pouvoir.