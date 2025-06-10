Fortnite : Comment augmenter son rang de héros ?

Le rang de héros a été ajouté avec la saison 3 de Fortnite chapitre 6. Une fonctionnalité qui ajoute quelques bonus en cours de partie. Voici comment l'augmenter, et tout ce qu'il faut savoir à ce sujet.
Epic Games innove chaque saison dans Fortnite
, dans le but de faire revenir les joueurs et les séduire sur le long terme, pour éviter une certaine redondance. Parmi les nouveautés de la saison 3 Super de Fortnite, nous retrouvons le rang de héros
, qui s'améliore au fil de la partie, dans le but de mettre la main sur de très belles récompenses.
C'est quoi le rang de héros ?
Avant d'entrer dans le vif du sujet, revenons sur le rang de héros
. Intégré avec cette saison 3, celui-ci permet de profiter de récompenses bonus en cours de partie
, en fonction de vos actions. Vous pourrez progresser jusqu'au rang S+
et avoir un avantage non négligeable sur les autres joueurs, en vue de remporter la partie.
Notez que tous les joueurs, sans aucune exception, débutent la partie au rang C, et que ce rang est réinitialisé une fois la partie terminée, évidemment.
Comment améliorer son rang de héros ?
Le rang de héros peut augmenter de diverses manières,
même en étant passif, mais Epic Games, avec cette fonctionnalité, pousse les joueurs à être actifs au fil de la partie. Voici tout ce qui peut faire augmenter votre rang de héros dans Fortnite saison 3 :
- Éliminer des joueurs adverses
- Survivre à des phases de la tempête
- Emmener un esprit à une idole
- Éliminer des acolytes
En éliminant des ennemis tout en emmenant des esprits à une idole, vous grimperez très vite au rang A, sans oublier les acolytes si vous en croisez. Enfin, les phases de la tempête permettent d'assurer un petit gain et d'atteindre le rang B avec un kill rapidement.
En bref, la progression est relativement facile
, mais il faudra faire pas mal d'élimination pour atteindre le rang S, ou S+.
Quelles sont les récompenses ?
Tout cela n'est pas vain. Chaque vois que vous atteignez un rang supérieur, vous obtiendrez une cache, qui renferme des éléments puissants. Plus le rang est élevé, plus la récompense est belle, vous l'aurez deviné.
- Cache de héros de rang C (accessible immédiatement)
- Arme atypique
- Objet à usage unique atypique
- Possiblement une bénédiction !
- Cache de héros de rang B
- Arme rare
- Objet à usage unique rare
- Très probablement une bénédiction
- Objet de héros
- Cache de héros de rang A
- Arme épique
- Objet à usage unique épique
- Bénédiction garantie
- Objet de héros
- Cache de héros de rang S
- Arme légendaire
- Objet à usage unique légendaire
- Bénédiction garantie
- Objet de héros
Concernant le Rang S+, aucune cache n'est proposée. En revanche, vous recevrez toutes les bénédictions que vous n'aviez pas déjà. Les objets de héros permettent d'avoir une arme ou un objet, accompagné d'un pouvoir.
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