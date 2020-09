Fortnite : Combien faut-il d'XP pour finir le Passe de combat ?

Comment calculer le nombre d'XP pour finir le Passe de combat ?

Chaque nouvelle saison danspropose un nouveau Passe de combat, et la centaine de récompenses cosmétiques qui va avec. De l'emote à la tenue en passant par des accessoires de dos ou des outils de collecte, sans oublier les revêtements, il y en a pour tous les goûts, le rendant très prisé, d'autant plus que les récompenses sont pour la plupart exclusives au Passe de combat.Pour gagner ces récompenses, il faut engranger de l'XP, en jouant, mais aussi par le biais des défis proposés chaque semaine par Epic Games, tous les jeudis, un rendez-vous très attendu par les joueurs de. Cependant, les joueurs se posent très souvent la question sur le nombre d'XP qu'il reste à récupérer avant d'atteindre un niveau spécial, ou le fameux niveau 100. Sachez qu'il est possible de le calculer très simplement.S'il est possible de faire des estimations, le résultat ne sera qu’approximatif, surtout une fois le niveau 100 dépassé. Si vous souhaitez avoir un résultat net et précis, vous pouvez utiliser le site FNBR.gg , créé par le dataminer Hypex, très connu par la communauté depour ses leaks. Ainsi, vous n'aurez qu'à entrer votre niveau actuel et le niveau que vous souhaitez atteindre, afin d'avoir la somme totale d'XP à récupérer.Il existe également une méthode plus avancée, en fonction de votre nombre d'XP quotidien, vous indiquera en combien de jours vous pourrez atteindre le niveau souhaité.Une fonctionnalité intéressante, notamment pour savoir si vous êtes en retard sur vos objectifs.Notez que le site vous permet également de prendre connaissance de la progression de la saison, avec une barre de chargement. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la saison est complétée à 19 %.