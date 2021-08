Fortnite : Clark Kent, Batman en armure ou Beast Boy, où les trouver ?

Accomplir des quêtes de Clark Kent, Batman en armure ou Beast Boy

Où trouver Clark Kent ?

Où trouver Batman en armure ?

Où trouver Beast Boy ?

Ce 10 août a marqué le coup d'envoi des, lesquels permettent aux joueurs deayant récupéré le Passe de combat de débloquer la tenue du super-héros. Cependant, pour obtenir encore plus de récompenses, il faut prendre part à une série de défis assez compliquée, qui pourrait très vite vous faire perdre du temps. L'un de ces défis, ou plus particulièrement un défi et deux variantes, vous demandera d'Pour valider ces trois défis, vous allez donc devoir trouver les trois nouveaux personnages que sont. Il s'agit de quelque chose de relativement simple lorsque nous savons où chercher, néanmoins, ces PNG étant tout récent, de nombreux joueurs ne savent pas où se rendre pour leur parler. Nous vous apportons de ce fait un peu d'aide.Clark Kent est le PNG se trouvant le plus au nord, juste au-dessus du verger. Il se trouve très souvent dans une ferme et ne peut pas être loupé.Batman en armure, quant à lui, a élu domicile à Dirty Docks, dans la partie sud du lieu-dit. Encore une fois, il est visible d'assez loin, en plus du pictogramme propre à chaque PNJ, pour vous aider à les repérer.Beast Boy, le troisième de ces PNJ, a planté sa tente à Weeping Woods. Nous le trouvons au niveau d'un pont, vers le centre de la ville.Pour plus de précision sur leurs emplacements, vous pouvez vous aider de notre carte. Bien évidemment, gardez en tête que les PNJ se déplacent au fil de la partie et peuvent même être tués. Il est donc possible que vous ne les voyiez pas lors d'une partie.Il vous suffit ensuite de leur parler et de choisir des quêtes (et les accomplir) pour valider le défi.