Fortnite : Carte au trésor Drake, où la trouver ?

Carte au trésor Drake dans Fortnite, comment la trouver ?

Comment utiliser la carte au trésor Drake ?

À l'occasion de la sortie du film Uncharted dans les salles de cinéma françaises, Epic Games s'est associé avec Sony pour nous proposer une petite collaboration dans Fortnite. En plus de différents skins, les joueurs ont le droit, depuis très peu de temps, à un tout nouvel objet spécial :Celle-ci n'est pas un simple clin d'œil à la série de jeux vidéo Uncharted, étant donné que ces cartes au trésor nous permettent, sans surprise, de mettre la main sur un trésor, ici un coffre légendaire deSi vous ne savez pas comment la trouver, ou comment suivre cette, nous vous expliquons tout.Sachez queet donc particulièrement difficile à trouver, étant donné qu'il fait partie des plus rares. Pour mettre la main sur, comme n'importe quel autre objet. La chance est donc de mise pour tenter d'obtenir cette fameuse carte.Sachez qu'il n'existe, hormis dans les lieux où les coffres sont plus présents.Si vous avez, enfin, mis la main sur l'une des cartes au trésor, sachez que la suite est relativement simple. Une fois la carte en votre possession, vous n'avez qu'à la sortir et suivre les indications mises en évidence. Vous remarquerez alors une croix noire sur le sol. Vous pourrez alors vous équiper de votre outil de collecte et creuser à cet endroit. Un coffre légendaire sera alors disponible, après quelques coups, que vous pourrez ouvrir, dans le but de récolter un (très) joli butin, si vous avez de la chance.La, si vous le trouvez, étant donné que vous pourrez être doté d'un bon stuff en très peu de temps.